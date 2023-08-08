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Путин поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

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Президент Росси Владимир Путин
Президент Росси Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Путин поручил "Ростеху" увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет".

"И "Куб", и "Ланцет" очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще", — сказал глава государства.

Чемезов пообещал президенту работать над выполнением этой задачи.

"Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения. Танков Т-90 "Прорыв", самолетных комплексов", — уточнил Путин.

Как сообщил глава "Ростеха", холдинг "Вертолеты России" увеличил выпуск военных вертолетов в два раза: с 134 аппаратов в 2021 году до 296 в прошлом. Это произошло благодаря росту гособоронзаказа.

"Что касается авиастроения, мы, кроме военных, боевых самолетов, которых мы увеличили производство в два раза в прошлом году, очень большое внимание уделяем и гражданской авиационной технике", — заявил Чемезов.

Предприятия "Ростеха" производят 90 процентов техники, которую Вооруженные силы задействуют в спецоперации, добавил руководитель госкорпорации.

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Страны
Россия
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Т-90 "Владимир"
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