Путин поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

Путин поручил "Ростеху" увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет".
Чемезов пообещал президенту работать над выполнением этой задачи.
"Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения. Танков Т-90 "Прорыв", самолетных комплексов", — уточнил Путин.
Как сообщил глава "Ростеха", холдинг "Вертолеты России" увеличил выпуск военных вертолетов в два раза: с 134 аппаратов в 2021 году до 296 в прошлом. Это произошло благодаря росту гособоронзаказа.
Предприятия "Ростеха" производят 90 процентов техники, которую Вооруженные силы задействуют в спецоперации, добавил руководитель госкорпорации.