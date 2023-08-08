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ЦАМТО

Israel Shipyards завершает контракт на поставку ВМС Кот-д'Ивуара двух патрульных кораблей S-45

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Проектное изображение малого патрульного корабля проекта OPV-45 израильской компании Israel Shipyards
Проектное изображение малого патрульного корабля проекта OPV-45 израильской компании Israel Shipyards.
Источник изображения: Israel Shipyards

ЦАМТО, 7 августа. Израильская компания Israel Shipyards завершает поставку Военно-морским силам Кот-д'Ивуара двух многоцелевых патрульных кораблей класса S-45 (OPV-45).

Как сообщает Defensa.com, патрульный корабль (P2203) "Вайланс" (Vaillance) на данный момент находится в пути в Абиджан (Кот-д'Ивуар), сделав 31 июля остановку в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания).

Как ранее сообщал ЦАМТО, в июле 2020 года Israel Shipyards сообщила о получении заказа от неназванного африканского государства на поставку в течение двух лет двух патрульных кораблей проекта OPV-45. В декабре 2020 года компания приступила к их строительству.

В апреле 2022 года начальник штаба ВМС Кот-д'Ивуара вице-адмирал Н'Гессан Куаме Селестен подтвердил, что страна заказала в Израиле два корабля класса OPV-45. Спуск на воду головного корабля (P2202) "Эсперанс" состоялся 30 сентября 2022 года. Он прибыл в Абиджан 6 марта 2023 года. Официальная церемонии передачи "Эсперанс" ВМС Кот-д'Ивуара состоялась 9 марта 2023 года.

OPV-45 впервые был представлен на выставке IMDEX в мае 2019 года как экономически эффективное решение, предназначенное, главным образом, для экспортного рынка, в первую очередь, для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Южной Америки.

Корабли могут применяться для патрулирования и ведения разведки в открытом море, защиты объектов и исключительной экономической зоны, борьбы с терроризмом / контрабандой / незаконной миграцией, перевозки войск, огневой поддержки, защиты рыболовства и проведения поисково-спасательных операций.

Длина корабля OPV-45 составляет 45,7 м, максимальная ширина – 8,6 м, осадка – 2,4 м, водоизмещение – 300 т. Два дизельных двигателя MAN 6V 175D-MM мощностью 2960 кВт позволяют развивать максимальную скорость 24 узла. Дальность хода превышает 3500 морских миль на скорости 12 узлов. Экипаж – от 16 до 21 человек, предусмотрено дополнительное пространство для размещения до 24 военнослужащих.

Корабль может нести 7,2-метровую надувную шлюпку с жестким корпусом (RHIB), а два стандартных 20-футовых контейнерных модуля для различных миссий могут быть загружены бортовым краном.

OPV-45 может быть оснащен дистанционно управляемыми модулями вооружения с автоматической пушкой калибра 23 мм, 30 мм или пушкой калибра 50 мм, 12,7-мм пулеметами, а также нелетальным оружием. По заявлению Israel Shipyards, заказанные корабли оснащены дневными / ночными системами разведки, а также стабилизированным вооружением израильского производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Испания
Компании
Israel Shipyards
MAN
Проекты
2020-й год
ОНД
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