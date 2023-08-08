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ЦАМТО

"Калашников" сокращает трудоемкость изготовления АК-12 и увеличивает объемы его выпуска

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Автомат концерна "Калашников" АК-12
Автомат концерна "Калашников" АК-12.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 7 августа. При существующем росте объемов производства и ограниченном кадровом ресурсе в АО "Концерн "Калашников" внедрили ряд важных технологических процессов, которые позволят значительно сократить трудоемкость изготовления автомата АК-12.

По автоматной тематике основным изделием на заводе сегодня является АК-12. На его долю приходится более половины всего оружейного производства предприятия. До конца 2023 года концерну предстоит выполнить гособоронзаказ по этому изделию в рекордном объеме. План 2024 года предусматривает дальнейший рост его производства.

Необходимость модернизации автомата, выявленная в ходе СВО, потребовала от конструкторов и технологов поиска новых решений в области усовершенствования и видоизменения изделия. С этой целью департамент главного технолога и конструкторско-технологический центр разработали и внедрили на производстве ряд новых процессов.

"Задача выполнить гособоронзаказ с учетом модернизации автомата и увеличения его эффективности будет исполнена в срок", – прокомментировал итоги работы за первое полугодие управляющий директор АО "Концерн "Калашников" Андрей Барышников.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
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