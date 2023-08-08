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ТАСС

Нацбанк Украины спрогнозировал сокращение иностранной помощи в ближайшие три года

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Денежные купюры: евро и доллары США
Денежные купюры: евро и доллары США.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Кутузов

Согласно прогнозу финансовая поддержка стране составит более $100 млрд

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что иностранная финансовая помощь стране составит более $100 млрд в ближайшие три года, но при этом будет неуклонно сокращаться. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на среднесрочный макроэкономический прогноз финансового регулятора.

Так, НБУ исходит из того, что активные боевые действия на Украине будут продолжаться до середины 2024 года. По мнению регулятора, тогда же будут разблокированы украинские морские порты. Согласно прогнозу Нацбанка, от иностранных доноров на финансирование бюджета Украины в 2023 году поступит $42,3 млрд, в 2024 году внешняя финансовая помощь составит $37,2 млрд, а в 2025 году - $25,1 млрд. Таким образом, по прогнозу НБУ, за три года объем финансовой поддержки Украины со стороны стран Запада и международных финансовых институтов составит порядка $105 млрд.

Нацбанк полагает, что урожай зерновых и зернобобовых культур на Украине будет медленно расти, он составит 46,8 млн тонн в этом году, 48,9 млн тонн в 2024 году и 51,8 млн тонн в 2025 году. Для сравнения, отмечает издание, урожай зерновых и зернобобовых в 2021 году составил 86 млн тонн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 4 августа, что Киев с начала текущего года получил $28 млрд западной финансовой помощи. 

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Страны
Украина
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