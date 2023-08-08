В Белоруссии сообщили о проведении учений с учетом опыта СВО

В Минобороны республики уточнили, что опыт спецоперации используют в плане "широкого применения беспилотных летательных аппаратов, тесного взаимодействия танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск"

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Командно-штабные учения с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой Вооруженных сил Белоруссии начинаются на полигоне Гожский и участках местности в Гродненской области. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны.

"Во время учения будут отработаны вопросы управления подразделениями в ходе ведения боевых действий. При подготовке активно использовался опыт специальной военной операции", - отметили в оборонном ведомстве.

В частности, уточнили там, в ходе учений будет использован опыт СВО по "широкому применению беспилотных летательных аппаратов, тесному взаимодействию танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск". Также в ходе учебно-боевых действий будут отработаны вопросы тактической медицины, в том числе эвакуации условно раненых, проинформировали в Минобороны Белоруссии.