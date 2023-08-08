Войти
Lenta.ru

Названы особенности переданных Францией Украине ракет SCALP

258
0
0
SCALP
Французская ракета Système de croisière conventionnel autonome à longue portée (SCALP).
Источник изображения: lenta.ru

Ракеты SCALP, которые Франция передала Украине, идентичны британским снарядам Storm Shadow. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Он назвал особенности этих боеприпасов.

«Такие ракеты создавались на совместном англо-французском предприятии. Англичане назвали их Storm Shadow, а французы их назвали SCALP. То есть шильдики на английском языке у англичан, а на французском — у французов. Характеристики одинаковые с теми ракетами, которые уже поставили англичане», — рассказал он.

Направление англо-французских боеприпасов сложно предугадать, отметил Андрей Кошкин.

«Смысл сводится к тому, что это уже новое поколение, они идут по траектории не параболической, а по траектории, которую сложно предсказать на высоте 30-40 метров. К тому же боевая часть порядка 450 килограммов, то есть это ракеты большей дальности, их можно запускать в основном с воздушного базирования. Идут они где-то 250-300 километров, могут до 560. Таким образом, это ракеты дальнего радиуса действия, и они, конечно же, в значительной степени позволяют усилить атаки на государственные военные объекты, которые находятся как на территории Крымского полуострова, так и на территории других субъектов Российской Федерации», — добавил аналитик.

Киев получил от Парижа дальнобойные ракеты SCALP класса «воздух — поверхность», сообщил 6 августа президент Украины Владимир Зеленский. Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что планирует передать Украине эти боеприпасы на саммите НАТО в Вильнюсе июле. В мае власти Великобритании подтвердили, что отправили республике ракеты Storm Shadow. Снаряды такой дальности способны достигать целей на территории России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Франция
Продукция
SCALP
Проекты
NATO
Похожие новости
20.07.2023
В ДНР пока не фиксировали применение украинскими войсками ракет SCALP
07.06.2023
Запад сделал из Украины полигон для испытания оружия против России
17.05.2023
"Война — это мир": Зеленский съездил в Европу за премией и оружием - Мнения ТАСС
03.05.2023
"Применить внезапно и в больших объемах". Зачем Украине британские ракеты Storm Shadow
27.02.2023
В украинском конфликте время работает на Москву. И Киев этому помогает
04.01.2023
Замена ATACMS: Украина может получить британские ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 07:56
  • 1
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 08.08 05:54
  • 54057
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.08 03:05
  • 0
ТОП-10 онлайн казино, которые стоит посетить в 2023 году
  • 07.08 23:26
  • 0
ТОП ЛИСТ N-10 Онлайн казино на реальные деньги | Online casino 2023
  • 07.08 20:55
  • 5
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
  • 07.08 12:41
  • 1
Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС
  • 07.08 12:25
  • 1
Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ
  • 07.08 12:08
  • 2605
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 12:05
  • 1
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
  • 07.08 11:55
  • 2
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 07.08 10:51
  • 1
Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
  • 07.08 10:45
  • 1
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
  • 07.08 09:16
  • 1
Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM
  • 07.08 08:42
  • 2
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 07.08 07:42
  • 5
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой