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ТАСС

Спецпредставитель КНР изложил в Джидде позицию по Украине

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Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй
Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МИД Китая заявил о необходимости придерживаться китайского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй изложил позицию страны в отношении урегулирования украинского конфликта на международной конференции в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в понедельник в офисе официальных представителей МИД КНР.

"Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй обсудил с присутствующими сторонами варианты политического урегулирования украинского конфликта и изложил китайскую позицию по данному вопросу", - говорится в сообщении.

В китайском внешнеполитическом ведомстве также заявили о необходимости придерживаться китайского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине.

В феврале МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

В опубликованном документе Китай назвал переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивалось, что мировое сообщество должно создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров. 

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