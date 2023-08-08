МНО Литвы продолжают оказывать военную помощь Украине

ЦАМТО, 7 августа. Согласно информации Министерства национальной обороны Литвы, Вильнюс продолжает оказывать бесперебойную военную помощь Украине.

Перечень переданной в течение первых семи месяцев 2023 года Литвой военной помощи включает вертолеты Ми-8, зенитные артиллерийские установки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры M-113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов.

Как заявлено, в ближайшее время Украине будут переданы пусковые установки зенитного ракетного комплекса NASAMS, средства противодействия БЛА, техника для материально-технической поддержки, кровати и многое другое.

В ходе состоявшегося в июне визита на Украину министр национальной обороны Арвидас Анушаускас заявил, что последний пакет поддержки будет включать ПУ NASAMS, которые планируется доставить на Украину этой осенью. Соответствующий контракт МНО Литвы подписало с норвежской компанией Kongsberg 27 июня. Его стоимость составляет около 9,8 млн. евро. Украина также должна получить 10 бронетранспортеров М-113. Таким образом, общее количество переданных Литвой ВС Украины бронетранспортеров данного типа достигнет 72 ед. На 2023 год Литва также разместила заказы на производство 12,5 млн. патронов.

Помимо переданной военной техники и снаряжения, Литва постоянно проводит обучение украинских военнослужащих, лечение и реабилитацию раненых, организует консультации специалистов по военным реформам, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины. На текущий момент сумма помощи, оказанная Литвой Украине, достигла 0,5 млрд. евро.