Иран заявил, что Запад использует Украину для испытания вооружений

Самоходная пусковая установка на базе автомобиля Supacat НМТ (6x6) поставленного Великобританией вооруженным силам Украины зенитного ракетного комплекса с использованием авиационных ракет AIM-132 ASRAAM класса "воздух-воздух" малой дальности с инфракрасной системой наведения.

По словам официального представителя МИД исламской республики Насера Канани Чафи, Тегеран приложил много усилий, чтобы положить конец конфликту на Украине

ДУБАЙ, 7 августа. /ТАСС/. Западные страны рассматривают конфликт на Украине как возможность испытать свое вооружение на поле боя. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

"Мы надеемся, что <…> страны, которые бесстрашно вооружают одну из сторон конфликта и рассматривают украинский кризис как возможность испытать свое различное вооружение, обратят внимание на политическое решение, чтобы мы могли увидеть конец этого кризиса", - заявил он на пресс-конференции в Тегеране. Слова дипломата приводит иранское агентство IRNA.

"Иран сделал упор на путь диалога как на лучший способ положить конец этому кризису", - отметил Канани Чафи. Он добавил, что Тегеран приложил много усилий, чтобы положить конец конфликту на Украине.

3 августа глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися поставками западного вооружения на Украину. "Нас беспокоит дальнейшее вооружение Украины США и некоторыми западными странами. Вооружение воюющих сторон приведет только к новым убийствам и разрушениям", - отметил он. Ранее Тегеран на различных уровнях заявлял, что поддерживает урегулирование украинского кризиса мирными средствами.