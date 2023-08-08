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ТАСС

Иран заявил, что Запад использует Украину для испытания вооружений

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Самоходная пусковая установка на базе автомобиля Supacat НМТ (6x6) поставленного Великобританией вооруженным силам Украины зенитного ракетного комплекса с использованием авиационных ракет AIM-132 ASRAAM класса "воздух-воздух" малой дальности с инфракрасно
Самоходная пусковая установка на базе автомобиля Supacat НМТ (6x6) поставленного Великобританией вооруженным силам Украины зенитного ракетного комплекса с использованием авиационных ракет AIM-132 ASRAAM класса "воздух-воздух" малой дальности с инфракрасной системой наведения.
Источник изображения: The Times

По словам официального представителя МИД исламской республики Насера Канани Чафи, Тегеран приложил много усилий, чтобы положить конец конфликту на Украине

ДУБАЙ, 7 августа. /ТАСС/. Западные страны рассматривают конфликт на Украине как возможность испытать свое вооружение на поле боя. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

"Мы надеемся, что <…> страны, которые бесстрашно вооружают одну из сторон конфликта и рассматривают украинский кризис как возможность испытать свое различное вооружение, обратят внимание на политическое решение, чтобы мы могли увидеть конец этого кризиса", - заявил он на пресс-конференции в Тегеране. Слова дипломата приводит иранское агентство IRNA.

"Иран сделал упор на путь диалога как на лучший способ положить конец этому кризису", - отметил Канани Чафи. Он добавил, что Тегеран приложил много усилий, чтобы положить конец конфликту на Украине.

3 августа глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися поставками западного вооружения на Украину. "Нас беспокоит дальнейшее вооружение Украины США и некоторыми западными странами. Вооружение воюющих сторон приведет только к новым убийствам и разрушениям", - отметил он. Ранее Тегеран на различных уровнях заявлял, что поддерживает урегулирование украинского кризиса мирными средствами. 

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Страны
Иран
США
Украина
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