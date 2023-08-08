Украина получила новые крылатые ракеты SCALP: что это за оружие?

Хотя о передаче украинцам SCALP объявили месяц назад, только теперь в зоне боевых действий появились обломки этих ракет французского производства.

После удара ВСУ по Чонгарском мосту 6 августа 2023 года рядом с ним обнаружили обломки сбитой крылатой ракеты SCALP-EG. Хотя формально Storm Shadow и SCALP-EG — одна и та же ракета, среди обломков от 6 августа есть детали с табличкой MBDA France (Matra BAE Dynamics Alenia) и номером, соответствующим выпуску в январе 2023-го. Ранее же среди обломков сбитых крылатых ракет находили только образцы британской поставки — значительно более старые (до 20 лет), из серий, произведенных для Великобритании.

Таким образом, речь идет о первом достоверном применении французских ракет SCALP-EG (Système de Croisière Autonome à Longue Portée – Emploi Général) украинскими войсками. Характеристики этой крылатой ракеты, как минимум на бумаге, выглядят достаточно серьезно. Стандартная высота ее полета — 30-40 метров, ниже, чем у «Томагавка». Меньшая высота полета затрудняет своевременное обнаружение ракеты системами ПВО. Кроме того, SCALP-EG сама по себе компактна: длина — 5,1 метра, сечение — 0,48 на 0,63 метра, масса — всего 1300 килограммов. При этом на боевую часть приходится 450 килограммов.

Оценочные уровни радиозаметности для радаров разных диапазонов у ракет разных типов. «Калибр» весьма радиозаметен, с площадью эффективного рассеяния в фронтальной проекции в 0,150 квадратного метра. У Storm Shadow и SCALP-EG, по открытым источникам, она всего 0,025 квадратного метра. У российской Х-101 — 0,010 квадратного метра. Таким образом, Strom Shadow/SCALP-EG имеют очень хорошую радиомалозаметность, почти на уровне лучших в этом смысле крылатых ракет-современников. Источник: ©SIMPLICIUS THE THINKER

Для сравнения можно напомнить, что российская ракета «Калибр» имеет высоту маршевого участка полета над сушей 50 метров, над морем — 20 метров (у цели — 10 метров), то есть при сухопутном применении должна быть более радиозаметна. Кроме того, длина «Калибра» превышает 8,2 метра при диаметре в 0,53 метра, а стартовая масса составляет до двух тонн. Боевая часть российских неядерных «Калибров» для ударов по суше — по открытым данным, 400 килограммов.

Такая разница в массе, габаритах и профиле полета обусловлена разной дальностью: поставленные Украине SCALP-EG здесь ограничены 250 километрами, в то время как неядерная версия «Калибров» для удара по суше имеет дальность в 1500 километров. Это требует намного больше топлива, что увеличивает массу и длину изделия.

Система наведения SCALP-EG — комбинированная: кроме спутникового сигнала (ненадежного в случае действий против России), она еще использует инерциальную систему навигации и ориентацию «по рельефу». На финальном участке траектории ракета может использовать ИК-камеру для распознавания цели (данная черта над сушей работает не всегда хорошо для ракет всех типов).

Фрагменты Scalp-EG, сбитого 6 августа 2023 года. Источник: ©bmpd

Фрагменты Scalp-EG, сбитого 6 августа 2023 года у Чонгарского моста. Источник: ©bmpd

Фрагменты Scalp-EG, сбитого 6 августа 2023 года у Чонгарского моста. Источник: ©bmpd

Фрагменты Scalp-EG, сбитого 6 августа 2023 года у Чонгарского моста. Источник: ©bmpd

Фрагменты Scalp-EG, сбитого 6 августа 2023 года у Чонгарского моста. Источник: ©bmpd

Фрагменты Scalp-EG, сбитого 6 августа 2023 года у Чонгарского моста. Хорошо видно, что боевая часть ракеты не отработала. Интересно, что хотя Украина заявила о сбитии 65 российских крылатых и баллистических ракет на прошлой неделе, фото с мест их поражения нет ни в одном случае / ©bmpd

Среди преимуществ французской ракеты называют ее скорость — до М=0,95, в то время как типичный показатель для крылатых ракет в наши дни — М=0,8. Подрыв боеголовки может быть как воздушным, так и контактным.

В то же время отметим, что такая дозвуковая скорость хороша только для ракет малой дальности — иначе требуемый запас топлива оказывается слишком большим. Кроме того, подобный прирост скорости повышает заметность ракеты в ИК-диапазоне, что, как известно из открытых источников, упрощает ее обнаружение российскими средствами ПВО, имеющими ИК-подсистемы.

Исходя из опыта применения британских Storm Shadow, технически аналогичных SCALP, большинство таких крылатых ракет в условиях боев против российской армии сбиваются, но часть все же достигает цели — особенно при групповых атаках, когда внимание ПВО рассеивается на значительном количестве объектов. Тем не менее потенциал влияния SCALP-EG на боевые действия должен быть ограниченным. Дело в том, что у Франции их было менее 450, отчего Украине она передала лишь 50.

Судя по открытым источникам, у Великобритании аналогичных Storm Shadow примерно вдвое больше, чем у Франции. Значит, вероятное количество полученных ВСУ крылатых ракет такого типа — суммарно 150-200 единиц. Это в три десятка раз меньше, чем Россия уже израсходовала на Украине. С учетом наличия у России более эффективной ПВО в отношении крылатых ракет фактическая разница в числе поражаемых целей будет еще больше.