В Африке готовятся к новой войне. Обратный отсчет начался

В Африке, пережившей на своем веку немало кровавых войн, стремительно назревают условия для серьезной эскалации, пишет Newsweek. Очагом напряженности стал Нигер. Внутренние противоречия в стране могут обернуться глобальной войной в регионе.

Том О’Коннор

Всего четыре дня осталось до крайнего срока, установленного коалицией западноафриканских стран для возвращения демократической власти в Нигере. Однако ее требование отвергли вооруженные силы Буркина-Фасо и Мали, совместно предупредив, что любое вмешательство будет равносильно объявлению войны.

Хотя конфликт еще не гарантирован, на континенте, прежде ставшим театром чуть ли не самых кровавых войн прошлого века, стремительно назревают условия для серьезной эскалации. Причем такая конфронтация будет иметь далеко идущие последствия не только для народов Сахеля, но и за пределами региона — в него могут вовлечься США, Франция, Россия и другие страны.

Поскольку председатель Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу обязался побороться с хунтой генерала Абдурахамана "Омара" Тчиани, захватившей власть в соседней стране на прошлой неделе, на горизонте замаячила реальная угроза конфронтации.

"Полагаю, нам не следует недооценивать решимость ЭКОВАС добиться провала военного переворота в Нигере", — сказал Newsweek старший советник проекта "Сахель" Международной кризисной группы Ибрагим Майга.

"Тинубу твердо заявил о намерениях его остановить, и пока что он неукоснительно воплощал в жизнь свои намерения в собственной стране, — добавил он. — Поэтому мы не должны недооценивать его готовность. Он может пойти далеко, вплоть до военного вмешательства".

Майга, бывший специальный советник премьер-министра Мали в период между военными переворотами 2020 и 2021 годов, скептически оценил способность Буркина-Фасо и Мали противостоять военному вторжению, но подчеркнул их решительность.

"Они подозревают, что если ЭКОВАС остановит переворот в Нигере, угроза его военной операции нависнет и над их странами, — сказал Майга. — Так что на самом деле это во многом вопрос их собственной безопасности".

С другой стороны, если ЭКОВАС не восстановит демократию в Нигере и переворот увенчается успехом, рассуждает Майга, другие страны тоже будут опасаться той же участи.

Ставки в Нигере высоки и выходят далеко за пределы Сахеля, но причины кризиса коренятся в давних проблемах внутри самой страны и в ее ближайшем регионе.

Несмотря на нищенские условия, в которых живет бóльшая часть 25 миллионов нигерцев, страна богата ресурсами, особенно ураном — этой ее основной экспортный товар в целый ряд европейских стран, включая французскую метрополию. Нигер добился независимости в 1960 году, и с тех пор у власти постоянно сменяют друг друга военные и демократическое руководство. Последний переворот сверг президента Мохамеда Базума, который, по-видимому, с тех пор находится под стражей.

Как и во многих других постколониальных государствах Западной Африки, Франция сохранила в Нигере сильное влияние и военное присутствие. Около 1500 французских военнослужащих размещены там для продолжающихся контртеррористических операций против активизировавшихся в Сахеле группировок, — в том числе связанных с "Аль-Каидой"* и "Исламским государством"**.

Значение Нигера для военного присутствия Парижа в Африке в последние годы даже возросло, поскольку французские войска были изгнаны из соседних Буркина-Фасо и Мали, а также из Центральноафриканской Республики. Во всех этих странах рост антифранцузских настроений сопровождался поддержкой России и ее ведущей частной военной компании "Вагнер", чей глава Евгений Пригожин уже поприветствовал приход Тчиани к власти.

От российских флагов и антифранцузских лозунгов в Нигере не было отбоя и во время переворота, приведшего к созданию Национального совета по охране Родины. Недовольство подхватили и негосударственные субъекты: группа под названием "Движение M62" пригрозила задержать граждан Европы до тех пор, пока иностранные войска не будут изгнаны из страны.

Однако Майга считает, что не влияние Москвы стало движущей силой мятежа и антизападных настроений. Вместо этого он отметил факторы как местные, так и региональные.

"Все это восходит к колониализму и неоколониализму, но в последнее время антифранцузские настроения усугубились из-за того, что Франция ведет нечестную игру, прикрываясь борьбой с терроризмом", — сказал Майга.

Хотя Нигер добился бóльшего успеха в борьбе с повстанческим движением Сахеля, чем соседние Буркина-Фасо и Мали, угроза безопасности остается серьезной проблемой в стране, несмотря на десятилетнюю поддержку Франции. По словам Майги, на нигерцев давит "крепнущее разочарование в демократической элите", возглавляющей страну, которая "не подала пример честного и эффективного управления, пренебрегла потребностями людей и не оправдала их ожиданий".

Этих же вопросов коснулся и научный сотрудник Атлантического совета Питер Фам, который с 2018 по 2020 год был специальным посланником США по Великим африканским озерам, а затем до 2021 года специальным посланником по Сахелю.

По его словам, на протяжении всего своего пребывания в должности он неоднократно подчеркивал, что "кризис региона в конечном счете сводится к кризису государственной легитимности, общественного договора между гражданами и правительством — который подразумевает искренние усилия со по обеспечению безопасности в самом широком смысле, начиная от защиты от физических атак со стороны как повстанцев-джихадистов, так и собственно правительственных сил, вплоть до основных жизненных потребностей".

"Проблема правительств заключается в том, что после десятилетий бездействия терпение граждан истощилось, и многие, в том числе под воздействием дезинформационных кампаний, раздувающих вполне обоснованные претензии, готовы погнаться за миражом быстрого решения", — считает Фам.

Как и Майга, он отметил рост антифранцузских настроений, в том числе вследствие согласованных дезинформационных кампаний, а также подчеркнул разногласия между Вашингтона и его европейскими союзниками — даже при том, что они стремятся единым фронтом противостоять действиям Москвы на Украине за тысячи километров от Нигера.

"Я давно утверждаю, что несмотря на общность ценностей и интересов с США, европейские союзники с ними не во всем согласны, — сказал Фам. — Мы должны помнить об этом, и не хотим откровенного разрыва, пока конфликт на Украине продолжается. Поэтому мы должны обеспечить, чтобы наши африканские партнеры, вооруженные силы и гражданское население четко понимали наши стратегические мотивы и цели".

США держат в Нигере порядка тысячи военнослужащих — в том числе на авиабазе в городе Агадес, которая служит центром операций с беспилотниками Африканского командования США (AFRICOM). Операции США в стране привлекли международное внимание в 2017 году, когда четыре сотрудника спецназа США и четыре военнослужащих нигерских вооруженных сил погибли в засаде — причем ответственность за их гибель взяла на себя ячейка ИГИЛ** в странах Сахеля.

Поскольку международная напряженность на данном этапе затмила угрозу джихада, представитель AFRICOM сообщил Newsweek, что командование "продолжает следить за ситуацией в Нигере и заявлениями официальных лиц — включая ЭКОВАС и соседние страны".

Когда главы оборонных ведомств ЭКОВАС обсуждали будущий отклик на ситуацию в Нигере, вплоть до применения силы, бывший главнокомандующий обороной Нигера и нынешний заместитель лидера хунты генерал-майор Салифу Моди, уволенный президентом Базумом в марте, отправился в Мали и Буркина-Фасо, чтобы укрепить связи между странами.

Хотя Фам тоже сомневается, что Буркина-Фасо и Мали смогут бросить серьезный военный вызов возможному вмешательству ЭКОВАС против Нигера, учитывая что обе эти страны сами продолжают бороться с повстанцами, он сказал, что "они пытаются продемонстрировать свою политическую волю, даже не имея фактической мощи".

ЭКОВАС проводит иностранные вмешательства с 1990 года, когда западноафриканская коалиция впервые направила войска в защиту правительства Либерии на фоне гражданской войны. Однако та кампания, как и последующие, дала неоднозначные результаты: в 2003 году гражданская война в Либерии возобновилась и повлекла за собой вторую интервенцию. Недавние военные перевороты в Буркина-Фасо и Мали еще больше подорвали репутацию ЭКОВАС, равно как и вооруженный захват власти в 2021 году в Гвинее, которая вместе с Алжиром заявила об отказе от интервенции в Нигер.

Однако политический аналитик аналитического центра "Переосмысление развития" Овигве Эгуегу предупредил, что вмешательство никогда прежде не было таким рискованным, как в случае с Нигером: это первый случай, когда две отстраненные от членства в ЭКОВАС страны поклялись ответить на такие действия силой.

"Таким образом, это уже не просто вмешательство, — сказал Эгуегу. — В тот самый момент, когда войска из Нигерии или Чада перейдут границу Нигера, у нас в Западной Африке начнется война. Это не какие-то повстанческие группировки, а целые страны с обычными, регулярными армиями, так что это будет полноценная война".

И он предостерег, что Западная Африка, особенно Сахель, войны не выдержит — не в последнюю очередь из-за сохраняющейся угрозы от боевиков и неспособности соседних государств принять неизбежный в случае затяжного конфликта массовый поток беженцев.

Риски усугубляются еще больше, если представить себе, что к конфликту подключатся иностранные державы, как это было в случае интервенции НАТО против многолетнего ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Последующая дестабилизация Ливии превратила весь Сахель в рассадник боевиков. Эгуегу назвал эти события "крайне разрушительными", подчеркнув, что африканские страны "не вполне осознали их последствий".

Тчиани прямо упомянул пример Ливии в своем выступлении в среду, поклявшись, что его страна будет твердо противостоять всем, кто стремится ее "разрушить", и поблагодарил государства, солидарные неповиновению внешним угрозам.

Страсти вокруг Нигера накаляются и из-за момента великодержавного соперничества между Западом, Китаем и Россией.

"Из-за напряженности между Россией и Западом многие группы, от ополченцев до недовольных военных, почуяли возможность для захвата власти, — и именно это и происходит, — сказал Эгуегу. — Запад тоже осознал эту тенденцию и говорит: "Мы должны вмешаться, потому что этому пора положить конец"".

И все же Эгуегу утверждает, что шанс на некий компромисс еще есть, поскольку вмешательство в любой форме чревато эскалацией — особенно без попыток наладить дипломатическое или политическое взаимодействие с путчистами и попытаться решить этот вопрос политически.

"Ставки крайне высоки: это все может закончиться фиаско, — предупредил Эгуегу. — Это даже не строго военная проблема, а политическая".

Пока что Россия не поддержала военный переворот в Нигере и призвала к восстановлению конституционного порядка. В то же время Москва предостерегла и от любого вмешательства извне.

Сегодня отношения между Западом и Россией находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны. В ту эпоху Советский Союз активно налаживал партнерские отношения с антиколониальными движениями по всей Африке. Сегодня Москва стремится снова оживить свои связи на континенте, в том числе через саммит с участием высокопоставленных лиц, состоявшийся в Санкт-Петербурге в конце прошлого месяца.

Колин Кларк, директор по исследованиям The Soufan Group и исследователь борьбы с терроризмом, выступавший по этому вопросу перед Конгрессом, предостерег насчет "худшего сценария", если напряженность в Нигере усугубится и перерастет в "региональный пожар".

"Это может разрастись до региональной опосредованной войны, когда западные страны поддержат ЭКОВАС, а Россия — Нигер, Буркина-Фасо и Мали, если те выступят против, силами группы "Вагнера", — сказал Кларк. — Под перекрестный огонь попадут гражданские, и это значительно повысит риск гуманитарной катастрофы, а также усугубит миграцию по всему региону. Это, в свою очередь, ляжет тяжким бременем на правительства, которые и так уже подавлены переменой климата и распространением насилия".

В этом случае, по мнению Кларка, "единственным явным победителем", станут джихадистские группировки, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", которые воспользуются нестабильностью и неразберихой для вербовки кадров и сбора средств, а также попытаются захватить новые территории.

И хотя эти джихадистские группировки — общий враг как африканских стран, так и великих держав, борющихся за влияние на континенте, Кларк считает маловероятным, чтобы Вашингтон, Париж, Москва и Пекин отложили в сторону свои разногласия во имя общих целей в Африке.

"Происходящее в Сахеле — это и есть соперничество великих держав, а не его отголоски, — сказал Кларк. — События разворачиваются не в вакууме. У США, Франции, Китая и России в странах Сахеля есть корыстные интересы".

"Но геополитическая динамика за последние несколько лет резко изменилась. У западных стран в этом регионе очень мало влияния или возможности демонстрировать силу, — добавил он. — У России же влияния гораздо больше, чем даже всего несколько лет назад. А Пекин, как это вообще принято у китайцев, терпеливо выжидает, чтобы упрочить свои экономические интересы, не втягиваясь в военную трясину".

Журнал Newsweek обратился за комментариями к Африканскому союзу, ЭКОВАС, посольствам Буркина-Фасо, Франции, Мали и Нигерии в США, "Движению M62" и Министерству обороны Нигерии, но ответа пока не получил.

* "Аль-Каида" — запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ИноСМИ.

** "Исламское государство" (ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ИноСМИ.