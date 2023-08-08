Америка ставит крест. Зеленскому не понравится неожиданное решение США

Администрация Байдена задумалась над тем, чтобы предназначенные для Украины деньги передать Тайваню, пишет InfoBRICS. Это решение вряд ли понравится Зеленскому. Украине придется делиться "помощью на свободу и демократию", и невозможно представить, как она отреагирует на это.

Не нужно быть гением, чтобы понять одну простую вещь: вести войну любого рода на два фронта – это исключительно плохая затея. Но похоже, Вашингтон твердо вознамерился как раз этим и заняться. Последствия таких агрессивных претензий на морское владычество существенны, но это не сдерживает вашингтонских ястребов. Недавно были предприняты непродуманные попытки вызвать раскол между противниками Америки в лице России и Китая, которые почти равны ей по силе. Но это ничто в сравнении с ее действиями, нацеленными против данных стран, результатом которых стало еще большее сближение и взаимодействие евразийских гигантов. В итоге США сейчас предстоит принимать непростое решение: какой из своих марионеток пожертвовать ради "высшего блага".

О чем речь? А вот о чем. Незадачливая администрация Байдена запуталась в паутине собственной лжи и катастрофических стратегических просчетов и теперь думает о том, чтобы предназначенные для Украины средства передать отколовшемуся от Китая Тайваню. Вашингтон практически исключил Тайбэй из так называемого "уравнения помощи", и в итоге его военный потенциал в противостоянии с китайской армией устарел во всех смыслах этого слова. Еще хуже для Тайваня то, что он к концу 2022 года заплатил, по меньшей мере, 19 миллиардов долларов за оружие американского производства, но практически никакой отдачи от этих инвестиций продемонстрировать не может. Вашингтон более полутора лет поддерживает неонацистскую хунту, считая ее приоритетной по сравнению со всеми своими марионеточными режимами, включая тайваньский.

2 августа Financial Times опубликовала сообщение: президент Байден планирует официально запросить конгресс о том, чтобы он дал добро на использование предназначенных для киевского режима средств для вооружения сепаратистской островной провинции.В сообщении указывается: "Административно-бюджетное управление Белого дома включит средства для Тайваня в дополнительный запрос в рамках своих усилий по ускорению процесса поставок оружия, о чем заявили ознакомленные с этим планом источники". Одобрение подобной инициативы будет беспрецедентным шагом, так как Вашингтон впервые поставит Тайваню оружие в рамках программы "зарубежного военного финансирования". А президент Байден впервые использует свои президентские полномочия для выделения острову финансовых средств.

На практике это означает, что американские военные смогут вооружать Тайбэй непосредственно из своих арсеналов. Такой "привилегии" удостоилась только неонацистская хунта и небольшая кучка других союзников и вассалов Вашингтона. Опубликованное Financial Times сообщение появилось спустя неделю после того, как Белый дом объявил о выделении "пакета помощи" Тайваню на 345 миллионов долларов. Мотивы президента Байдена, который пошел на такой шаг, можно истолковывать по-разному. Но скорее всего, он пытается подмазаться к конгрессу, в котором господствующие позиции занимает Республиканская партия. Ее неоконсервативные милитаристы известны своей оголтелой ненавистью и враждебностью к Китаю, хотя сам Байден наверняка материально заинтересован в том, чтобы киевский режим как можно дольше оставался на плаву.

Тем не менее он не может себе позволить игнорировать республиканских законодателей, поскольку те легко могут парализовать его президентскую деятельность и лишить и без того ничтожных шансов на переизбрание. Невозможно даже представить себе, как может отреагировать на такие новости насквозь коррумпированный киевский режим и особенно его номинальный глава Владимир Зеленский. Он уже испытал на себе очень неприятный холодный душ на недавнем саммите НАТО в Литве, где даже не пытался скрыть свое полное разочарование, когда враждебно настроенный альянс по сути приказал ему продолжать конфликт с находящейся по соседству военной сверхдержавой столько, "сколько потребуется" и "до победного конца" (то есть, до последнего украинца). Похоже, Зеленскому теперь придется делиться "помощью на свободу и демократию".

С другой стороны, это предвещает беду населению вышедшей из состава Китая островной провинции, так как возросший интерес Америки к "свободе Тайваня" определенно не сулит ей ничего хорошего. По сути дела, "борьба до последнего украинца" может вскоре превратиться в борьбу до последнего тайваньца (а если говорить честно, в борьбу до последнего полупроводника). Китай уже озвучил очередное предупреждение США, подчеркнув, что продолжит усилия по воссоединению, как и планировал, и что Пекин ответит на действия Вашингтона соответствующим образом. Пока непонятно, что это будет за ответ, но конкретные меры уже принимаются. Среди прочего, этот азиатский гигант продлил свое военное присутствие на "американском заднем дворе", а именно на Кубе.

Что касается самого Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, вод вокруг Тайваня, то Китай давно уже не ограничивается жесткой риторикой. Пекин существенно нарастил военное присутствие в регионе, развернув там авиацию и флот. Он смоделировал полную блокаду Тайваня, чтобы предотвратить масштабные поставки оружия, особенно после того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси нанесла в прошлом году скандальный визит на остров. Чтобы продемонстрировать серьезность китайских намерений в этом вопросе, ВМС НОАК расширили свои действия, выведя их за пределы Тайваньского пролива. Сейчас они активно действуют в западной части Тихого океана и в Филиппинском море, к западу от которого находится Тайвань. Флот Китая наглядно демонстрирует, насколько легко ему будет взять этот остров в кольцо.

Среди прочего, Пекин направил в эти воды авианосец типа "Кузнецов", серьезно его модернизировав и присвоив название "Ляонин" (раньше он назывался "Рига" и "Варяг"). Там же находится первый построенный в Китае авианосец "Шаньдун". Это корабль того же проекта, но со значительными доработками и изменениями. Азиатский гигант сохраняет значительное военно-морское присутствие в этом регионе именно из-за агрессивности США, ведь Вашингтон решил продать Тайбэю сотни противокорабельных ракет, что создаст серьезную опасность для значительной части китайского флота. Пекин этого не потерпит. Все это устаревающее американское оружие не может составить конкуренцию китайским ракетам, но оно способно серьезно осложнить интервенцию КНР, которую та может быть вынуждена осуществить.

Драго Боснич (Drago Bosnic) – независимый аналитик, занимающийся военными и геополитическими вопросами