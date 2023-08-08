Стало известно, куда делась половина населения Украины

По данным Джеймстаунского фонда, за последние 20 лет население Украины сократилось вдвое, пишет Kayhan. Если текущая тенденция сохранится, страна очень скоро окажется перед демографической катастрофой. При этом нынешний конфликт с Россией — это лишь одна из многих причин такой ситуации.

Помимо того, что за прошедшие 17 месяцев конфликта ущерб, нанесенный стране, исчисляется почти в 1 триллион долларов, и страна в полном смысле слова лежит в руинах, конфликт также стал причиной гибели и миграции тысяч украинцев. Как отмечали западные СМИ, 80% семей на Украине потеряли в ходе конфликта по меньшей мере одного из своих близких, а более 10 миллионов украинцев превратились в беженцев как внутри страны, так и за ее пределами. Именно этому сюжету Джеймстаунский фонд и посвятил свой доклад, изобилующий разного рода шокирующими выводами. В частности, фонд предупреждает о серьезных последствиях нынешней демографической ситуации в стране.

В докладе под названием "Обеспеченность Украины необходимыми человеческими ресурсами оказалась в критическом положении", отмечается, что, хотя военный конфликт на Украине вошел в стагнационную фазу, обеспеченность страны человеческими ресурсами уже на исходе. Но при этом само руководство Украины, словно не обращая внимания на эту проблему, все время говорит о нехватке не человеческих ресурсов, а танков, ракет и боеприпасов, которые страна должна получить, как утверждается, "для решения всех нынешних проблем", от стран-партнеров. А трагическую ситуацию с человеческими ресурсами, без которых все эти ракеты и танки будут просто ненужной грудой железа, украинское руководство упорно игнорирует.

Между тем, по различным открытым и частично закрытым данным, численность населения Украины уже на 1 января 2022 года, то есть еще до начала горячей фазы конфликта, составляла всего 31 миллион человек. Если вспомнить, что на исходе бытия Украины в качестве одной из союзных республик в составе СССР ее население составляло без малого 50 миллионов человек, можно понять, что причины нынешнего кризисного состояния заключаются не только в текущем военном конфликте. Сама же официальная служба статистики Украины утверждает, что численность населения страны на начало конфликта составляла 34 миллиона человек, но даже такое незначительное преувеличение больше похоже на попытку выдать желаемое за действительное. Однако никто не может опровергнуть тот печальный факт, что за последние 20 лет численность населения Украины, еще безо всякого конфликта на ее территории, уменьшилось с 48 до 30 с небольшим миллионов человек.

При этом в докладе Джеймстаунского фонда, который цитирует информагентство "ИСНА", утверждается, что на фоне действовавших экономических и демографических факторов процесс убыли населения Украины вполне закономерен и объясним. Вместе с тем, по данным статистической службы "Евростат" за период с 2014 по 2022 год, значительная часть украинцев — 4,8 миллионов человек — получили вид на жительство в Европе, а близкое к этому число, примерно 3 миллиона человек, получили право на проживание в России. В докладе американского исследовательского центра утверждается, что если также вычесть число тех украинцев, которые покинули страну, и тех, кто сейчас проживает на территориях, которые перешли к России (а это более двух миллионов человек), то окажется, что население Украины на данный момент составляет даже не 31, а всего лишь 20 миллионов человек.

Далее отчете можно прочитать, что более года назад была обнародована последняя статистика Украины по количеству военнослужащих, мобилизованных для вооруженных сил (на тот момент сообщалось, что было мобилизовано более миллиона человек). При этом министерство по делам ветеранов Украины заявило о потенциальной численности боевых частей армии до 4 миллионов человек к середине года. Принимая во внимание оценки о количестве новых дивизий, формируемых в украинской армии, данные, озвученные Министерством ветеранов, примерное количество раненых военнослужащих, а также численность постоянных вооруженных сил, можно предположить, что численность военнослужащих, мобилизованных для украинской армии в настоящий момент, составляет около двух миллионов человек.

Таким образом — и отчет упоминаемого американского аналитического фонда тоже делает на этом акцент — приводимые данные позволяют заключить, что около 10% украинцев сейчас призваны на военную службу или мобилизованы, а значит, это число также следует вычесть из общей численности производительных сил страны. При этом ясно, что число резервистов и пребывающих в запасе также невелико. Численность пенсионеров, данные о которых приводит правительство страны (то есть это те, кто не покинул страну и сейчас получает пенсию), составляет также примерно 10,8 человек. Таким образом, по всем имеющимся данным, положение с обеспечением страны человеческими ресурсами или необходимыми экономике производительными силами действительно критическое. Часть трудоспособного населения — те, кто находится на пенсии, и те, кто призван либо мобилизован в ряды ВСУ или формирования территориальной обороны, — попросту исключены из производственного процесса. Кроме того, из выступлений депутатов Верховной Рады явно следует, что острая нехватка персонала, способного работать на производстве, ощущается по всей стране. Но при этом органы власти постоянно сетуют на то, что и мобилизованных или призванных в состав ВСУ постоянно не хватает.

США не считаются с ситуацией

В докладе, опубликованном Джеймстаунким фондом, также указывается, что страны, которые считают себя партнерами Украины, прежде всего США, должны считаться с этой новой печальной реальностью в части обеспеченности страны собственными производительными силами. Ведь конфликт на территории Украины в данный момент касается уже не только Крыма, Донбасса, Херсона и пр., но и безопасности всей Европы. Но Вашингтон, кажется, обеспокоен лишь тем, что в результате военного конфликта Украина слабеет в военном отношении. Между тем Украина теряет драгоценное время, за которое можно было бы исправить ситуацию, но вместе со временем уходят и человеческие жизни. Еще США обеспокоены тем, что европейские партнеры медлят с поставками Украине танков, бронемашин и прочей военной техники. Но у почти 78% украинцев есть друзья или родственники, которые погибли или были ранены в ходе конфликта с Россией. Этим озабочены авторы упоминаемого доклада, но явно не озабочены в Белом доме. И эта цифра будет расти и дальше в случае, если Россия пожелает вести боевые действия и в более отдаленной перспективе, что она явно может себе позволить, в отличие от Украины.

Мирные переговоры с Саудовской Аравией

На проблемы с обеспеченностью Украины человеческим ресурсом, необходимым для восстановления и развития страны, евроатлантическая бюрократия явно почти не обращает внимания. Зато в ведущих СМИ Европы и США были широко разрекламированы так называемые "мирные переговоры по Украине", которые должна была принять Джидда в Саудовской Аравии. По данным некоторых изданий, в частности, "Уоллстрит Джорнэл" (WSJ), в переговорах в Джидде намеревались принять участие представители 30 государств мира. Переговоры были намечены на 5-7 августа. Кроме того, перед переговорами Саудовская Аравия и Турция (государство, также считающее себя важным участником украинского урегулирования) выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, подчеркивалось, что украинский кризис должен быть разрешен только посредством дипломатии и переговоров. Сложно предполагать, каковы будут реальные последствия этих переговоров и будут ли они вообще, если в них не пригласили участвовать Россию. Как поспешили заверить многие комментаторы, на переговорах произнесут множество благопожеланий, но их юридические последствия будут ничтожными. Поэтому встречу в Джидде правильнее было бы назвать не "переговорами", а просто "совещанием".

Конфликт на Украине выгоден Байдену и его окружению, включая его семью

Бывший президент США Дональд Трамп между тем обвинил действующего президента Джо Байдена в том, что он и его окружение наживаются на украинском конфликте и уже, таким образом, по его словам, "прикарманили миллионы долларов". По сообщению сайта ClearPolitics (RealClearPolitics), Трамп в ходе своего предвыборного турне по штату Филадельфии заявил, что Байден и его семья, а также политическое окружение, благодаря конфликту на Украине "прикарманили миллионы долларов" американских налогоплательщиков. Кроме того, Трамп обратился к Конгрессу с требованием, чтобы конгрессмены воспрепятствовали передаче Украине очередных пакетов военной помощи. Такие же требования Трамп озвучил и относительно Европы — по его мнению, туда не следует посылать войска для усиления НАТО, если мотивом этому служит исключительно конфликт на Украине. Самого Байдена он назвал мошенником и заявил, что тот является "самым некомпетентным лидером" во всей истории Америки и что он не может связать и двух слов без каких-нибудь грамматических несуразиц.

Трамп призвал приостановить военные поставки Украине до тех пор, пока федеральные судебные органы не предоставят всю картину "финансовых махинаций Байдена и его семьи, включая его сына Хантера". Кандидат от республиканцев пообещал, после своего избрания на пост президента, назначить специального прокурора, который будет заниматься только коррупционными делами Байдена и его семьи, и в этом случае, по словам Трампа, все "сразу будет ясно". Также Трамп подчеркнул, что именно Байден является главным виновником конфликта на Украине, так как он активно поощрял стороны к столкновению.