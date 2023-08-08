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Военное обозрение

Западные эксперты: с контрнаступлением ВСУ возникли проблемы из-за отсутствия роботов-сапёров

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Источник изображения: topwar.ru

На Западе продолжают попытки поиски причин того, почему украинское контрнаступление пока не достигает успеха. Длится оно уже третий месяц, однако за это время ни одной из ранее поставленных командованием ВСУ целей достичь украинской армии так и не удалось. Вместо «молниеносных» прорывов она увязла в позиционных боях, потеряв более 40 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысяч единиц различной техники, включая танки и БМП натовского образца.

На третьем месяце того, что на Украине продолжают называть «контрнаступлением», западные эксперты решили, что проблема состоит в отсутствии у Украины роботов-сапёров. Посыл таков: если бы вместе с танками Leopard и БМП Bradley ВСУ получили сотни таких роботов, то они «смогли бы быстро и без значительных потерь преодолеть многокилометровые российские минные поля, прорвать российскую оборону» и, видимо, «мыть сапоги в Азовском море».

А пока у ВСУ нет роботов-сапёров, в «мясные штурмы» командование продолжает бросать пехоту, включая стратегические резервы, которые должны были обеспечивать поддержку основным силам «после прорыва». Продвигаться пытаются в прямом смысле в чистом поле южнее Орехова.

При этом только за последние три дня в районе Работино ВСУ потеряли свыше 40 единиц бронетехники, включая несколько американских бронемашин «Хамви».

На данный момент ни одна из стран НАТО не заявила о готовности направить на Украину роботов-сапёров. Но даже если такое решение будет принято, то, во-первых, пройдёт не одна неделя до непосредственно поставок, во-вторых, количество роботов-сапёров в странах НАТО отнюдь не исчисляется многими сотнями, как это пытаются представить отдельно взятые эксперты.

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Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
HMMWV
Проекты
NATO
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