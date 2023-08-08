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Интерфакс-АВН

SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: Global Look Press/Paul Hennessy

Вашингтон. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9, стартовавшая в понедельник, успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Это 98-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 29-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,9 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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