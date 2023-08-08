На корабле управления "Маршал Крылов" ТОФ проводится испытание нового комплекса связи

ЦАМТО, 7 августа. В заливе Петра Великого с экипажем корабля управления (КУ) "Маршал Крылов" ТОФ проводится учение, в рамках которого проходит испытание комплексного регистратора телеметрической информации "Регистратор".

Новый комплекс предназначен для приема, регистрации, передачи, обработки и отображения телеметрической информации.

КУ "Маршал Крылов" вышел в море с представителями промышленности, которые осуществляют пуско-наладочные работы, а также фиксируют полученные данные.

В рамках государственных испытаний специалисты по связи из состава экипажа корабля в ходе практических действий проверят основные тактико-технические характеристики нового оборудования "Регистратор". К настоящему времени личный состав корабля отработал построение устойчивой защищенной сети связи в море, передачу сигналов управления на значительные дистанции, ретрансляцию сигнала, в том числе с использованием спутниковых каналов связи.

По завершении этапа государственных испытаний корабль управления "Маршал Крылов" вернется в пункт базирования, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).