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ЦАМТО

На корабле управления "Маршал Крылов" ТОФ проводится испытание нового комплекса связи

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Корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов"
Корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба Восточного военного округа

ЦАМТО, 7 августа. В заливе Петра Великого с экипажем корабля управления (КУ) "Маршал Крылов" ТОФ проводится учение, в рамках которого проходит испытание комплексного регистратора телеметрической информации "Регистратор".

Новый комплекс предназначен для приема, регистрации, передачи, обработки и отображения телеметрической информации.

КУ "Маршал Крылов" вышел в море с представителями промышленности, которые осуществляют пуско-наладочные работы, а также фиксируют полученные данные.

В рамках государственных испытаний специалисты по связи из состава экипажа корабля в ходе практических действий проверят основные тактико-технические характеристики нового оборудования "Регистратор". К настоящему времени личный состав корабля отработал построение устойчивой защищенной сети связи в море, передачу сигналов управления на значительные дистанции, ретрансляцию сигнала, в том числе с использованием спутниковых каналов связи.

По завершении этапа государственных испытаний корабль управления "Маршал Крылов" вернется в пункт базирования, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

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  • В новости упоминаются
Продукция
Пётр Великий
Проекты
ТОФ
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