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ЦАМТО

В ходе МВТФ "Армия-2023" будет затронут вопрос применения БЛА для гидрометеообеспечения войск

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие гидрометеорологической службы Вооруженных Сил России.
Источник изображения: www.liveinternet.ru

ЦАМТО, 7 августа. На площадке МВТФ "Армия-2023" в КВЦ "Патриот" 15 августа участники тематического круглого стола обсудят применение современных технологий и средств при выполнении задач гидрометеорологического обеспечения деятельности ВС РФ.

В ходе круглого стола будут рассмотрены способы вскрытия гидрометеорологической обстановки, применение современных технических средств и технологий, в том числе беспилотных летательных аппаратов, в интересах гидрометеорологического обеспечения войск.

По итогам мероприятия будут определены актуальные направления развития автономных и автоматических средств и систем сбора и обработки гидрометеорологической информации, а также сформулированы приоритетные и практически реализуемые задачи, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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