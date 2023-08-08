В ходе МВТФ "Армия-2023" будет затронут вопрос применения БЛА для гидрометеообеспечения войск

ЦАМТО, 7 августа. На площадке МВТФ "Армия-2023" в КВЦ "Патриот" 15 августа участники тематического круглого стола обсудят применение современных технологий и средств при выполнении задач гидрометеорологического обеспечения деятельности ВС РФ.

В ходе круглого стола будут рассмотрены способы вскрытия гидрометеорологической обстановки, применение современных технических средств и технологий, в том числе беспилотных летательных аппаратов, в интересах гидрометеорологического обеспечения войск.

По итогам мероприятия будут определены актуальные направления развития автономных и автоматических средств и систем сбора и обработки гидрометеорологической информации, а также сформулированы приоритетные и практически реализуемые задачи, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.