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ЦАМТО

Участники МВТФ "Армия-2023" обсудят вопросы госзакупок в условиях западного санкционного давления

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Флаги стран-участниц международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Флаги стран-участниц международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

ЦАМТО, 7 августа. На площадке МВТФ "Армия-2023" в рамках тематического круглого стола будет затронут вопрос государственных закупок в условиях санкционного давления.

Участники мероприятия обсудят меры по увеличению эффективности закупок, направленных на реализацию заданий государственного оборонного заказа и на обеспечение нужд Вооруженных Сил Российской Федерации.

В рамках круглого стола планируется проинформировать заказчиков и потенциальных участников закупок вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) об особенностях положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок и государственном оборонном заказе, вступивших в силу в этом году. Также планируется обмен практическим опытом в проведении закупок ВВСТ.

В данном мероприятии примут участие более 500 представителей федеральных органов исполнительной власти, организаций и учреждений, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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