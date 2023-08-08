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ЦАМТО

Саудовская Аравия подписала соглашение с Турцией о локализации производства ударных БЛА Akinci

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 7 августа. Саудовская госкомпания в сфере военной промышленности SAMI подписала 6 августа соглашение с турецкой компанией Baykar о локализации производства ударных БЛА Akinci.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила компания SAMI.

"Мы рады сообщить о подписании договора о стратегической локализации с компанией Baykar из Турции, чтобы начать производить в Саудовской Аравии беспилотные летательные аппараты Akinci и входящие в их состав системы. Это соглашение увеличит нашу роль в поддержке национальной оборонной промышленности и наши местные возможности", – отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что подписанное "соглашение о стратегической локализации является продолжением двух контрактов на приобретение беспилотников, подписанных в июле Министерством обороны с турецкой компанией Baykar с целью повышения боеготовности вооруженных сил и укрепления оборонного и производственного потенциала королевства в соответствии с видением развития государства до 2030 года".

В июле генеральный директор Baykar Халук Байрактар сообщил, что Саудовская Аравия подписала с Турцией крупнейший контракт в оборонной сфере, который предусматривает поставку Эр-Рияду БЛА Akinci. Стоимость этого контракта оценивается в сумму от 5 до 7 млрд. долл.

Справки ЦАМТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в середине июля 2023 года в рамках визита в Саудовскую Аравию вместе с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом принял участие в подписании контракта между турецкой Baykar и Минобороны Саудовской Аравии на закупку ударных БЛА.

Генеральный директор Bakyar Халук Байрактар уточнил, что с Минобороны Саудовской Аравии подписан контракт на поставку БЛА "Акинчи" (Akinci). Соглашение названо крупнейшей сделкой в оборонной сфере, подписанной Турцией с Саудовской Аравией. Халук Байрактар отказался комментировать общую стоимость контракта и количество заказанных комплексов, сославшись на требования заказчика. Данный заказ делает Саудовскую Аравию третьим подтвержденным покупателем БЛА компании Baykar в Персидском заливе после Катара и Кувейта.

Предполагалось, что часть БЛА Akinci будет производиться на мощностях в Саудовской Аравии. Теперь эта договоренность закреплена в соглашении о локализации производства БЛА Akinci.

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Страны
Катар
Кувейт
Саудовская Аравия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
БПЛА
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