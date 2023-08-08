Запад попытался оклеветать БРИКС из зависти

В преддверии саммита БРИКС в ЮАР Запад попытался очернить блок, раздувая слухи о разногласиях между странами-членами. Это не более чем клевета, США и ЕС руководит зависть, пишет GT. Они боятся, что БРИКС "исправит" их гегемонический миропорядок, и пытаются подорвать его единство, отмечают эксперты.

Страны с развивающейся экономикой объединяются, чтобы исправить "несовершенный порядок, в котором доминирует Запад".

В конце этого месяца в Южно-Африканской Республике состоится саммит БРИКС. В связи с этим в последнее время в западных СМИ зазвучали голоса, пытающиеся раздуть слухи о том, что разногласия между членами объединения повлияют на единство и развитие БРИКС в будущем. Однако подобная клевета была тут же отвергнута членами блока.

Китайские аналитики заявили, что разность мнений вполне нормальна для организации, которая отстаивает многосторонность и демократизацию международных отношений, и любые попытки преувеличить разногласия между членами блока и тем самым снизить значение механизма сотрудничества БРИКС лишь обнажают зависть и беспокойство некоторых западных элит. Особенно нервничают те, кто хочет сохранить гегемонию Соединенных Штатов и однополярный глобальный порядок, ведь они видят растущее сотрудничество между незападными странами или развивающимися экономиками и их развитие.

Некоторые западные медиа, в том числе агентства Bloomberg и Reuters, недавно начали публиковать сообщения, в которых в преддверии саммита часто раздувают так называемую проблему разобщенности членов БРИКС. В среду Reuters сообщило, что "Бразилия сопротивляется усиливающемуся импульсу группы крупных развивающихся экономик БРИКС, которые хотят принять новых членов, но дебаты о критериях вступления кажется неизбежными на саммите в этом месяце". Агентство ссылается на "трех бразильских правительственных чиновников", не называя их имен.

Однако при этом в среду президент этой страны Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что возлагает большие надежды на XV саммит БРИКС, который состоится в ЮАР в конце августа, назвав "чрезвычайно важным", чтобы такие государства, как Саудовская Аравия или Аргентина, и другие крупные развивающиеся страны присоединились к блоку, сообщает информационное агентство "Синьхуа".

Ли Хайдун (Li Haidong), профессор Китайского университета иностранных дел, заявил, что разные мнения внутри международной организации — это вполне нормальное явление, и "мы можем видеть много споров и даже конфликтов внутри НАТО и G7". А вот Соединенные Штаты всегда стараются держать своих союзников в повиновении или хотя бы сплачивать их с помощью "создания новых угроз" и "условных врагов", а также "распространяя проблемы США на их партнеров". В какой-то степени Запад гораздо более разобщен, чем развивающиеся страны.

Господин Ли добавил, что использование слухов и ложных сообщений для преувеличения разногласий между членами БРИКС лишь показывает образ мышления некоторых западных элит, которые искренне надеются, что блок будет парализован и развалится из-за внутренней борьбы, однако такие ожидания далеки от реальности.

Кроме Reuters, похожую статью опубликовало и агентство Bloomberg. В материале говорилось, что БРИКС "недостаточно велик как для Индии, так и для Китая". Это отсылка на то, что напряженность в отношениях между этими двумя державами "вероятно, помешает блоку когда-либо стать настоящим вызовом для Запада".

Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Шри Ариндам Багчи раскритиковал "необоснованные" предположения и ложные сообщения некоторых медиа о том, что его страна выступает против принятия в БРИКС новых членов.

"Мы видели несколько необоснованных предположений... о том, что Индия против расширения [БРИКС]. Однако это совсем не соответствует действительности", — заявил он на пресс-конференции в четверг.

Линь Миньван (Lin Minwang), профессор Института международных исследований Фуданьского университета, отметил, что, хотя у Пекина и Дели есть некоторые разногласия, преувеличивать их нет ни смысла, ни обоснованных причин. По его словам, также не следует говорить, что китайско-индийская конкуренция препятствует развитию БРИКС.

"Китай и Индия — две крупные развивающиеся страны, поэтому во многих вопросах развития и сотрудничества в рамках Глобального Юга они разделяют общие интересы, и именно в связи с этим механизм БРИКС в последние годы развивается столь успешно", — сказал господин Линь.

Пекин и Дели согласны на расширение БРИКС, но они расходятся во мнениях, кого следует включить в блок в первую очередь.

Однако это не означает, что они не смогут добиться компромисса, сказал Линь Миньван, подчеркнув, что, несмотря на существование конкуренции, главной тенденцией является сотрудничество.

Еще важнее то, что, помимо Китая и Индии, в БРИКС также входят Россия, ЮАР и Бразилия, поэтому будущее механизма решают все члены, а не только одна или две страны. Кроме того, важную роль играют и развивающиеся экономики, которые хотят присоединиться к БРИКС, поэтому преувеличение различий между некоторыми членами объединениями при анализе работы организации не приведет к объективному и достоверному выводу, считают эксперты.

Посол ЮАР в Китае Сиябонга Киприан Квеле заявил в эксклюзивном интервью Global Times: "С самого начала БРИКС никогда не задумывался как эксклюзивный клуб. Он выступал за инклюзивность, реформу глобального управления и финансовых институтов, создание более справедливой многосторонней системы и укрепление многополярного управления в рамках системы ООН. Мы верим в расширение мировой торговли больше, чем в протекционизм".

"Если говорить о всплеске интереса, основным вопросом является то, какие преимущества членства в БРИКС видят другие развивающиеся страны и экономики. К примеру, вступление в объединение позволило государствам-участникам нарастить торговлю друг с другом, что принесло прямые выгоды местным населениям — появились новые рабочие места, экономический рост ускорился", — подчеркнул посол страны — хозяйки саммита БРИКС в этом году.

Ван Ивэй (Wang Yiwei), директор Института международных отношений Китайского народного университета, заявил, что, видя большой потенциал механизма БРИКС, некоторые западные державы, особенно Соединенные Штаты, "пытаются разделить мир на три блока — США с ЕС, Китай с Россией и Глобальный Юг, включающий Индию".

"Подобным нарративом они пробуют спровоцировать в незападных странах внутренние проблемы и подорвать сотрудничество между развивающимися экономиками. Члены БРИКС должны держаться подальше от этой ловушки и сохранять единство, чтобы совместно строить более справедливую и разумную глобальную систему и справляться с теми вопросами, которые Запад не может или не хочет решать, пока доминирует на планете или пока существует международный порядок, в котором „Америка прежде всего“", — сказал господин Ван.

Ли Хайдун поддержал его точку зрения, заявив, что БРИКС никогда добровольно не пойдет на блоковую конфронтацию с Западом. Даже если в объединение в будущем войдут другие страны с развивающейся экономикой, они не заинтересованы в том, чтобы бросать вызов G7 или другим организациям, возглавляемым США. Все потому, что БРИКС пытается построить новую инклюзивную глобальную систему и открыт для взаимной поддержки и интеграции. Он не будет повторять ошибку, допущенную Западом или Вашингтоном при формировании нынешней глобальной системы, из-за которой в мире растет несправедливость, развитие неравномерно, а также свирепствует хаос, вызывающий социальные потрясения.

Автор: Ян Шэн (Yang Sheng)