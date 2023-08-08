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ТАСС

В "Уралвагонзаводе" заявили, что Т-72 не исчерпал потенциал и модернизируется с учетом СВО

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Танки Т-72
Танки Т-72.
Источник изображения: Алексей Гаврелюк/ ТАСС

Танк отмечает 50-летний юбилей принятия на вооружение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Танк Т-72, который празднует 50-летний юбилей принятия на вооружение, не исчерпал модернизационный потенциал, и сегодня его совершенствуют с учетом опыта специальной военной операции, сообщили ТАСС в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в Ростех), где он был создан.

"7 августа 1973 года он был принят на вооружение Советской армии. Т-72, который уже вошел в историю как самая многочисленная и воюющая боевая машина мира в классе основных боевых танков, создан в танковом КБ "Уралвагонзавода" (в настоящий момент - Уральское КБ транспортного машиностроения). Различные модификации боевой машины находятся на вооружении более чем 45 государств мира и, конечно, России. За 50 лет боевой службы модернизационный потенциал "семьдесят двойки" далеко не исчерпан, совершенствование Т-72 продолжается с учетом боевой эксплуатации этих машин в ходе специальной военной операции", - сообщили на "Уралвагонзаводе".

Там уточнили, что партии Т-72Б3М регулярно уходят с конвейера "Уралвагонзавода" в интересах Министерства обороны РФ.

Серийное производство Т-72 началось на "Уралвагонзаводе" с 1974 года. На протяжении последующих пяти лет в конструкцию и технологию изготовления танка непрерывно вносились улучшения. В 1979 году на вооружение Советской армии был принят и освоен в серийном производстве танк Т-72А, а в 1984 году - более мощный Т-72Б. В 1970-1980-х годах на базе Т-72 были созданы и поставлены на серийное производство бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1, инженерная машина разграждения ИМР-2 и мостоукладчик МТУ-72. До 1990 года на базе танков Т-72, Т-72А и Т-72Б были разработаны также командирские и экспортные модификации, различные опытные образцы. В 1995 году на вооружение российской армии была принята тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино", а уже в ХХI веке - танки Т-72БА, Т-72Б3, Т-72Б3М и ТОС-1А "Солнцепек". "Основой для платформы может служить только относительно дешевая и простая в производстве, а значит, массовая машина - такой и есть Т-72", - пояснили в пресс-службе. 

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