Elbit Systems передала ВС Дании первые РСЗО PULS и СГ ATMOS

ЦАМТО, 7 августа. ВС Дании переданы первые 155-мм СГ ATMOS (Autonomous Truck Mounted Howitzer System) и РСЗО PULS (Precise and Universal Launching System), сообщила 3 августа компания Elbit Systems.

Пресс-релиз сопровождал видеоролик с доставленными в датский порт СГ ATMOS на шасси с колесной формулой 8х8 и двумя РСЗО PULS на шасси с колесной формулой 6х6. Обе системы были доставлены всего через несколько месяцев после подписания контракта.

Компания Elbit Systems Ltd. 2 марта 2023 года объявила о заключении двух контрактов на общую сумму 252 млн. долл., предусматривающих поставку неназванному европейскому государству-члену НАТО 155-мм/52-мм самоходных гаубиц ATMOS и реактивных систем залпового огня PULS.

Контракт стоимостью 119 млн. долл. Elbit Systems предполагал поставку СГ ATMOS в количестве, достаточном для оснащения одного дивизиона. Поставка будет выполнена в течение двух лет.

Контракт на сумму 133 млн. долл. предполагал поставку двух батарей РСЗО PULS, включая комплект реактивных снарядов и управляемых ракет, командный пункт и машины снабжения, запасные части и инструмент, услуги обучения. Контракт будет выполняться в течение трех лет.

Первые гаубицы ATMOS были доставлены в Данию раньше, чем первоначально планировалось, поскольку представитель Организации оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании (DALO) 6 марта сообщил Jane's Defence Weekly, что 19 ед. 155-мм СГ ATMOS должны быть доставлены, начиная с первого по четвертый квартал 2024 года, а восемь РСЗО PULS – со второго квартала 2023 года по первый квартал 2024 года. Их полная готовность к боевому применению запланирована на 2025 год. При этом было указано, что поставка некоторых систем к середине 2023 года позволит оперативно начать обучение расчетов.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2023 года Министерство обороны Дании объявило, что DALO приступила к переговорам с Elbit Systems по поставке в кратчайшие сроки систем ATMOS и PULS для замены 19 ед. 155-мм гаубиц CAESAR, которые Дания передала ВС Украины. Сообщалось, что организация искала поставщика, который мог бы быстро поставить ВС Дании новые гаубицы, а РСЗО PULS были закуплены в дополнение к артиллерийским системам. В итоге было выбрано предложение Elbit Systems с учетом критериев стоимости, сроков поставки и технических характеристик.