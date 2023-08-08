В России с помощью нейросети разработали дрон-спасатель с автономной навигацией

Беспилотник способен летать под землей и в пещерах, а также может применяться для поиска и спасения людей

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты компании "Майнд" с помощью искусственного интеллекта разработали дрон, автономный от спутниковых навигационных систем. Для его создания нейросеть обучалась на базе данных, полученных после гонок беспилотников, рассказал ТАСС гендиректор компании-разработчика Михаил Липатов.

"Дрон предназначен для полностью автономной навигации. Он может летать, в том числе под землей, в пещерах, может применяться для поиска и спасения людей. <...> Все тактические операции производятся на борту, он разрабатывался с учетом применения нейросетей", - сказал Липатов, отметив, что дрон может за счет камер ориентироваться в пространстве, где полностью подавляется спутниковая навигация.

Грузоподъемность дрона составляет около 3-4 кг, благодаря чему может использоваться для доставки аптечки, какого-либо датчика пострадавшим, а габариты позволяют проникать в труднодоступные для человека места. Максимальная скорость - до 90 км/ч. Разработки начались в конце 2022 года. При этом компания "Майнд" с 2016 года инициировала соревнования по дрон-биатлону. Это позволило собрать базу для разработки систем, связанных с нейросетями и искусственным интеллектом.

"Самое главное назначение этого вида кибер-спорта - разработка систем, связанных с искусственным интеллектом для полной автономности. <...> В первую очередь мы обучали нейросети на цифровом полигоне, увеличивая ее возможности на основе выборки данных, которые были получены на соревнованиях", - отметил Липатов.

Разработка была представлена на интенсиве "Архипелаг-2023", который проходил в Новосибирске с 28 июля по 7 августа. Всего в рамках интенсива состоялось более ста различных соревнований для беспилотников.