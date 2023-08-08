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В истребитель Су-57 внедрили новейший комплекс цифровой связи

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

ТАСС: в истребитель Су-57 внедрен новейший комплекс цифровой связи

На многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 внедрили комплекс бортовых средств цифровой связи, сообщили 7 августа ТАСС в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех»).

«Комплекс средств связи перспективного многофункционального истребителя Су-57, разработанный входящим в «Росэлектронику» НПП «Полет», внедрен на самолеты», — отметили в холдинге.

Отмечается, что применение комплекса позволит повысить качество передачи информации. Разработчики уверены, что комплекс может использоваться на любых летательных аппаратах, в том числе предыдущих поколений.

Новый комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехо- и разведзащищенностью. В его состав входят устройства помехоустойчивого кодирования и декодирования, приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, а также шина цифровой обработки сигналов и синхронизации.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что для российских Су-57 создали новые ракеты малой дальности РВВ-МД2. Они опережают американские разработки на 5–10 лет. Разработка и испытания ракеты «воздух – воздух» проведены в короткие сроки. К настоящему времени началось принятие боеприпасов на вооружение.

До этого, 30 июля, американское издание Military Watch признало, что российский истребитель пятого поколения Су-57 — самый опасный военный самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. В материале отметили ценность таких характеристик, как исключительная маневренность, высокая мощность ракет класса «воздух – воздух» Р-77М и Р-37М, а также доступ к широкому спектру классов крылатых ракет.

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