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РИА Новости

Минобороны России рассказало о командно-штабной тренировке в Мьянме

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Здание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Минобороны России: в Мьянме прошла тренировка по противодействию терроризму

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Мьянме прошла командно-штабная тренировка по противодействию терроризму с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговыми партнерами "СМОА плюс", в тренировке участвовала группа офицеров ВС РФ, сообщили в Минобороны России.

"В Мьянме завершилась командно-штабная тренировка по противодействию терроризму с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговыми партнерами "СМОА плюс". От Российской Федерации к тренировке привлекались группы офицеров Генерального штаба Вооружённых сил, Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Возглавлял российскую военную делегацию заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев", - сказали в ведомстве.

В тренировке также были задействованы представители военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин, уточнили в Минобороны.

Как отметили в министерстве, исходя из физико-географических условий, впервые со странами АСЕАН и государствами - диалоговыми партнерами были проработаны современные способы применения авиации, в том числе БПЛА, разведки, РЭБ, при уничтожении террористов. "Учитывая все поступающие предложения от военных делегаций, удалось добиться единых подходов к способам борьбы с международным терроризмом", - сказали в Минобороны.

Там добавили, что завершившаяся командно-штабная тренировка служит прологом к антитеррористическому учению с участием контингентов стран "СМОА плюс", которое состоится в сентябре этого года на территории России в Приморском крае.

"СМОА плюс" - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами 10 стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и государств-партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.

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