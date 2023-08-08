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Астроном раскрыл важность высадки космонавтов на Луну

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Участники миссии на Луну Артемида в представлении художника
Участники миссии на Луну Артемида в представлении художника.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain NASA

Наука уже не требует высадки на Луну людей, но политический эффект от высадки человека на поверхность другого небесного тела тоже имеет значение. Об этом заявил астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин в беседе с РИА Новости.

По словам Сурдина, роботы многое умеют делать, они гораздо дешевле обходятся. Он уточнил, что в таком случае неудачный полет обойдется без жертв. Специалист подчеркнул, что помимо науки «идеология и политика» тоже имеют значение.

Астроном рассказал, что у «Роскосмоса» есть планы высадить человека на Луну, «но сейчас эти планы улетают куда-то в будущее, потому что не на это заточена политика страны».

Ранее стало известно, что первая за почти 50 лет российская лунная станция «Луна-25» полетит к естественному спутнику Земли рано утром 11 августа.

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