Готовы к войне: "Арматы" из Северной Кореи смогут противостоять "Абрамсам"

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Похожие на российскую "Армату" северокорейские танки, известные как М2020, воспринимались некоторыми военными экспертами как ходовые макеты, которые построили к очередному проводимому в Пхеньяне параду.

Однако, судя по той информации, что поступила из КНДР, эти боевые машины вполне реальны и уже, вероятно, выпускаются серийно малыми партиями.

По своим боевым возможностям они вполне смогут противостоять американским, южнокорейским, германским и японским танкам. М2020 обладают достаточной огневой мощью, броневой защитой и подвижностью.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Для них созданы комплексы активной защиты. Пушка, возможно, является 115-миллиметровой, но ее характеристики по сравнению с 2А20 (У-5ТС "Молот") танка Т-62 значительно улучшены. В КНДР сделаны значительные успехи в создании мощных и дальнобойных артиллерийских боеприпасов.

Также имеются немалые достижения и в выпуске дизельных двигателей, которые используются не только в бронетехнике, но и в многоосных ракетных тягачах.