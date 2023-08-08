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Турция не отвернулась от России. Но и от Запада не отказалась

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Флаги Турции и ЕС в Стамбуле
Флаги Турции и ЕС в Стамбуле.
Источник изображения: © AP Photo / Osman Orsal, File

Турция не следует ни за Западом, ни за Востоком, пишет Sabah. По мнению автора статьи, делить мир на два лагеря — устаревший стереотипный подход, не имеющий ничего общего с реальностью. Анкара проводит такую политику, которая позволит ей развиваться и укреплять связи со всеми союзниками.

После выборов в Турции в стране ведется совершенно нелюбимая мной дискуссия на тему внешней политики. Анкара поворачивается к Западу? Комментарии на этот счет стали озвучиваться после взаимных проявлений вежливости в официальных заявлениях, саммита НАТО в Вильнюсе и создавшегося впечатления о том, что после этой встречи будет достигнут консенсус по таким вопросам, как членство Швеции в альянсе и F-16.

Восток или Запад? Мне всегда было трудно понять такие трактовки. Что значит следовать про- или антизападной политике? На мой взгляд, это одно из самых поверхностных обсуждений. И несмотря на то что мы всегда давно говорили, что такого рода интерпретации неправильны для понимания турецкой внешней политики или мировой политики в целом, безусловно, есть некоторые иррациональные стереотипы, которые подводят тему к этому.

Это поверхностные суждения. Оценки, основанные на простых привычках... И дело не только в том, что стереотипы укрепились в сознании общественности во времена холодной войны. Речь идет об удобных умонастроениях. Такая ситуация характерна не только для Турции. Если вы заметили, администрация Байдена использует похожие концепции. Это также в некотором смысле то, что они называют "порядком, основанным на правилах". Вашингтон, в соответствии со своими собственными представлениями, делит мир на демократии и недемократии.

Однако эти категории также являются стереотипами прошлого и были сделаны частью истории собственноручно Соединенными Штатами во время арабской весны. США показали, что они не будут участвовать в процессах демократизации. После продолжительного и болезненного периода все стараются идти в ногу с этим новым порядком. Поэтому категории, которые Байден пытается представить, не соответствуют действительности. Это в некотором смысле просто маска и попытка возродить былые времена.

Для турецкой внешней политики тоже фактически не осталось ни Востока, ни Запада. Турция давно превратилась в страну, которая сама заботится о себе и поэтому может договариваться и бороться с любыми игроками. В ходе этого процесса Турция также испытывала напряженность в отношениях со своими классическими союзниками. После недавних выборов стало очевидно, что ни нынешнее правительство Турции, ни такой подход не канут в лету. В этой связи начался своеобразный процесс нормализации.

Анкара посылает дружественные сигналы как Западу, так и Востоку. Более того, во втором случае это даже выходит за рамки тонких намеков. Происходит сближение Турции со многими странами. Откровенно говоря, с Атлантикой еще не удалось проделать такой путь. Потому что большая часть западных стран находится под американским контролем. При этом США еще не осознали в полной мере эту реальность. Вот почему отношения Турции с Соединенными Штатами в частности и с Западом в целом остаются на уровне заявлений о доброй воле и усилий по достижению компромисса. Однако консенсус не бывает односторонним. И, к тому же, не бывает долговечным в периоды, когда международная система так разобщена. Сегодня вы договариваетесь с западной страной, а завтра можете пережить серьезный кризис в отношениях с этим государством.

Поэтому обобщения в духе "куда движется Турция" не имеют особого смысла. Анкара, насколько я понимаю, не хочет проблем, стремится укреплять политические и торговые отношения в своем регионе и может идти по пути нормализации связей с кем угодно для облегчения проблем в сфере безопасности. Тем не менее из этого бессмысленно делать долгосрочные и эмоциональные выводы.

Автор: Хасан Басри Ялчин (Hasan Basri Yalçin)

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