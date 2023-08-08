Войти
ТАСС

FT: участники встречи в Джидде выступили за территориальную целостность Украины

285
0
0
Участники встречи в Джидде
Участники встречи в Джидде.
Источник изображения: newizv.ru

Источники издания сообщили, что Китай, впервые принявший участие в такого рода консультациях, продемонстрировал конструктивную позицию в вопросе урегулирования

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Участники консультаций по Украине, которые прошли в Саудовской Аравии, согласились с тем, что мирное урегулирование конфликта должно основываться на незыблемости территориальной целостности страны. Об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на европейского дипломата.

По его словам, участники переговоров в Джидде выразили "широкую, общую поддержку" идеи о том, что "уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в основе любого мирного урегулирования". Кроме того, источники издания указали на то, что Китай, впервые принявший участие в такого рода консультациях, продемонстрировал конструктивную позицию в вопросе урегулирования. В то же время FT подчеркнула, что официально китайские власти не комментировали итоги встречи в Саудовской Аравии.

Другой европейский дипломат добавил, что Китай изъявил готовность принять участие в следующей подобной встрече. Как ранее сообщил французский еженедельник Le Point, участники консультаций по урегулированию украинского конфликта достигли соглашения, что очередная конференция тоже должна состояться в стране Глобального Юга.

5-6 августа в Джидде прошли консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. В мероприятии приняли участие представители более чем 30 государств, в том числе Бразилии, Великобритании, Индии, Китая, США, Турции, ЮАР, а также стран Евросоюза.

Россия приглашение не получила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии - "попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции", но будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

Комментируя консультации в Джидде, глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что взгляд на происходящее на Украине в Бразилии, Китае или ЮАР отличается от европейского. В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил ТАСС, что Россия обсудит итоги встречи с партнерами по БРИКС, которые участвовали в ней. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Великобритания
Германия
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Украина
ЮАР
Проекты
БРИКС
Евросоюз
Похожие новости
20.07.2023
Дело в AUKUS и курсе "мультиприсоединения"? Что показал визит Нарендры Моди в Париж - Мнения ТАСС
22.05.2023
Китай ожесточенно борется с мировым доминированием США
18.04.2023
Запад стал для большинства стран "приятелем". Геополитика не будет прежней
22.08.2022
"Зима будет ужасной". В Европе заявили о провале санкций против России
15.07.2022
Западу грозит изоляция и крах. Первой жертвой станет Европа
01.02.2012
Наметилась тенденция сокращения продаж боевых кораблей — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 07:56
  • 1
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 08.08 05:54
  • 54057
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.08 03:05
  • 0
ТОП-10 онлайн казино, которые стоит посетить в 2023 году
  • 07.08 23:26
  • 0
ТОП ЛИСТ N-10 Онлайн казино на реальные деньги | Online casino 2023
  • 07.08 20:55
  • 5
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
  • 07.08 12:41
  • 1
Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС
  • 07.08 12:25
  • 1
Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ
  • 07.08 12:08
  • 2605
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 12:05
  • 1
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
  • 07.08 11:55
  • 2
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 07.08 10:51
  • 1
Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
  • 07.08 10:45
  • 1
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
  • 07.08 09:16
  • 1
Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM
  • 07.08 08:42
  • 2
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 07.08 07:42
  • 5
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой