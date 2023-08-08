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ТАСС

Украина получила от Чехии симулятор F-16 для обучения летчиков

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Симулятор F-16
Симулятор F-16.
Источник изображения: mavink.com

Газета Politico ранее сообщила, что группа в составе восьми украинских летчиков отобрана для участия в западной программе по их подготовке к применению американских истребителей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Украина получила от Чехии симулятор для обучения летчиков навыкам управления американским истребителем F-16. Об этом сообщили в офисе президента Владимира Зеленского.

"Президенту <...> продемонстрировали работу симулятора, переданного Украине Чехией, по подготовке пилотов к работе на самолетах западного образца F-16. На этом симуляторе украинские военные изучают особенности современной техники и ее возможности. Владимир Зеленский испытал работу комплекса на практике", - говорится в сообщении на сайте офиса президента.

4 августа американская газета Politico сообщила, что группа в составе восьми украинских летчиков отобрана для участия в западной программе по их подготовке к применению американских истребителей F-16. При этом сроки ее начала не раскрывались.

Зеленский ранее выразил надежду, что обучение украинских летчиков управлению самолетами F-16 начнется в августе. Телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц в американской администрации сообщал, что США не получили от европейских стран план подготовки украинских летчиков к полетам на истребителях-бомбардировщиках F-16. По его сведениям, в американской администрации до сих пор нет ясности, какие из государств будут участвовать в программе подготовки летчиков. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены передать Украине истребители F-16 до конца текущего года, однако ход боевых действий они не изменят. 

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Страны
США
Украина
Чехия
Продукция
F-16
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