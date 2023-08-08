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Интерфакс-АВН

Лидер талибов разъяснил афганцам, что нападения за пределами Афганистана не являются священной борьбой

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Мулла Хайбатулла Ахундзада
Мулла Хайбатулла Ахундзада.
Источник изображения: © AFP 2021, Afghan Taliban

Париж. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Верховный лидер талибов (представители запрещенной в РФ террористической организации "Талибан") Хибатулла Ахундзада предупредил афганских моджахедов, что любое их нападение за пределами страны не будет считаться священной борьбой - джихадом, сообщил министр обороны контролирующего Афганистан движения "Талибан" Мухаммад Якуб Муджахид.

В транслировавшейся по государственному телевидению речи перед членами афганских сил безопасности, на которую в воскресенье ссылается французская Le Figaro, министр заявил, что, по мнению верховного лидера, боевые действия вне границ Афганистана являются не санкционированным религией джихадом, а войной.

"Если эмир против того, чтобы моджахеды отправлялись воевать, а они все равно это делают, то это война, а не джихад", - объяснил он.

Издание обращает внимание на то, что это заявление последовало за обвинениями со стороны Пакистана в причастности "афганских граждан" к атакам террористов-смертников на пакистанской территории. В минувшую среду премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обвинил афганцев в содействии смертникам в совершении терактов в его стране.

При этом он не упомянул напрямую режим талибов, а указал на пришельцев "с той стороны границы".

От взрыва террориста-смертника 30 июля в ходе съезда сторонников исламистской партии "Джамаат-и-ислами" (признана террористической и запрещена в РФ) в пакистанском районе Баджаур близ границы с Афганистаном погибли, по меньшей мере, 54 человека. Ответственность за теракт взяли на себя члены пакистанского подразделения террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

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Страны
Афганистан
Пакистан
Россия
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