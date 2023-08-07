Очередное опровержение от польского силовика в вопросе белорусских вертолетов.

С очередным опровержением официальной позиции Варшавы по инциденту на польско-белорусской границы выступил экс-начальник пограничной службы Польши генерал Доминик Трач.

"Как можно узнать от местных жителей о появлении белорусских вертолетов? Тем более что обмен информацией между пограничниками и оперативным командованием ВС Польши, в том числе и ПВО, всегда было налажено очень хорошо. При такой насыщенности людьми и техникой процедуры должны были сработать безотказно. Например, есть GPS-метки, на основании которых можно контролировать, где в данный момент находится тот или иной объект", - говорит экс-начальник пограничной службы Польши генерал Доминик Трач.

"Польские пограничники и военные должны были сразу же зафиксировать инцидент, хотя бы с помощью наблюдения на вышках, расположенных рядом с границей", - добавил Трач.

Поясним, что по обе стороны границы есть ПВН (пункты визуального наблюдения), такие 30-метровые вышки, с которых ПВНщик может зафиксировать воздушные объекты при помощи мощных, зачастую электронных, автоматических средств наблюдения с расстояния до 15-20 км в ясную погоду. Более того, у вертолета есть одна особенность: машина не бесшумна. Его приближение можно уловить с 3-4 км.

Таким образом, нарушение польской государственной границы является самой настоящей дезинформация польского военно-политического руководства, которое главной целью такой информационной акции ставит удержание власти на предстоящих парламентских выборах, запланированных на конец октября. В Варшаве, вероятно, рассчитывают, что меры по наращиванию сил и средств у белорусской границы будут восприняты польским обществом как элемент сдерживания «злобных» русских, и это поможет привлечь поддержку избирателей.

Павел Ковалев