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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Бюджетная дыра становится еще больше. Польша увеличила дефицит бюджета на четверть

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Бюджетная дыра становится еще больше. Польша увеличила дефицит бюджета на четверть
Бюджетная дыра становится еще больше. Польша увеличила дефицит бюджета на четверть.
Источник изображения: belvpo.com

Так, польский президент одобрил увеличение дефицита бюджета до 20 млрд. евро и подписал поправку к закону о бюджете.

«По оценке Совета министров, необходимость внесения изменений в Закон о бюджете на 2023 год вытекает из обновления макроэкономических прогнозов, а также из обновления предположений относительно действующих системных изменений, включая сохранение «Антиинфляционного щита», а в части снижения ставок НДС на продукты питания, и с учетом последней информации о текущем исполнении доходов», – говорится в коммюнике канцелярии президента Польши.

Отметим, что польский бюджет на 2023 год оказался с глубоким дефицитом, который увеличится до 20 млрд. евро в соответствии с подписанным президентом законом. Ранее сообщалось о прогнозированной разнице в 15 млрд. евро между государственными расходами и доходами.

Рост расходов стал одной из причин такого разрыва в бюджете. В Польше были увеличены расходы, в первую очередь на военные нужды, но официально они звучат как субсидии местным органам власти и повышение зарплаты сотрудникам бюджетной сферы. Неутешительным фактом остается инфляция свыше 20% в стране.

Ситуация ухудшается и в других аспектах экономики. Бюджетные доходы снижаются, а уровень безработицы превысил 5,5%.

Также официальные цифры по зарплатам вызывают не меньшую обеспокоенность среди поляков. В 2023 году средняя брутто-зарплата в Польше составит 1590 евро (7104 злотых) – якобы отмечается рост на 9%. Однако на руки люди получат всего 1160 евро после вычета всех налогов. Даже больше 70% населения Польши получают меньше этой суммы, и средняя зарплата на руки составляет всего 850 евро, что чуть превышает минимальную заработную плату.

Такая нестабильность в экономике может повлечь за собой социальные и политические последствия, а также вызвать недовольство среди населения. Ситуация требует серьезного внимания и эффективных мер со стороны правительства для обеспечения устойчивого развития страны и улучшения благосостояния граждан.

Тем не менее, Польша вместо решения своих внутренних проблем все глубже втягивается в российско-украинский конфликт, при этом оплачивая его миллиардами евро, а в перспективе, возможно, даже миллионами жизней своих граждан.

Сергей Острына

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Польша
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