После надуманного польскими властями инцидента на польско-белорусской границе у многих сложилось вполне оправданное мнение, что польское военно-политическое руководство целенаправленно пытается втянуть свою страну в вооруженное противостояние с Союзным государством и, прямо говоря, зажечь Восточно-Европейский регион.

Стоит еще раз обратить свое внимание на тот факт, что изначально в Польше никто не собирался раздувать из якобы произошедшего инцидента катастрофу, которая и «выеденного яйца не стоит». Об этом свидетельствуют опубликованные материалы польских ведущих СМИ и официальное заявление пресс-секретаря польского оперативного командования, подполковника Яцека Горышевского по обстановке на границе.

В свою очередь, мы опубликовали материал, в котором проанализировали хронологию публикаций польских СМИ и заявлений польского военно-политического руководства по обстановке на польско-белорусской границе (ВПО: «Инцидент на польско-белорусской границе: польская власть продолжает извращаться перед осенними выборами»). Анализ показал полную несогласованность между политиками, СМИ и военными. При этом цель «информационного шума» – придать новый виток эскалации в Восточно-Европейском регионе для достижения целей правящих элит Польши.

В частности, особого внимания заслуживают заявления бывших польских военных с критикой в адрес польских силовых структур и политиков. Так, экс-начальник пограничной службы Польши генерал Доминик Трач вообще не понимает, как можно было узнать от местных жителей о появлении белорусских вертолетов, тем более, что обмен информацией между пограничниками и оперативным командованием ВС Польши, в том числе и ПВО, всегда было налажено на должном уровне.

«При такой насыщенности людьми и техникой процедуры должны были сработать безотказно. Например, есть GPS-метки, на основании которых можно контролировать, где в данный момент находится тот или иной объект», – заявил экс-начальник пограничной службы Польши генерал Доминик Трач.

«Польские пограничники и военные должны были сразу же зафиксировать инцидент, хотя бы с помощью наблюдения на вышках, расположенных рядом с границей», – добавил Трач.

Особого внимания заслуживает комментарий экс-командира польского элитного спецподразделения «Гром» генерала Романа Полько. Он считает, что «надо было организовать там лучшую систему разведки, а не объяснять потом, что «у нас нет нужного радара». В общем и целом генерал отметил несогласованность действий войска и политиков, а также некомпетентность польских военных.

Также бывший командир «Грома» указал, что польская сторона была проинформирована о белорусских учениях, и что в них примут участие вертолеты.

«Если у нас есть такое оповещение, то помимо систем, которые работают ежедневно, готовятся и устанавливаются системы защиты, такие как «Попрад» или другие, которые позволяют контролировать воздушное пространство на малых высотах, – указал генерал Полько. – Мы должны были рассчитывать, что в данном районе могут произойти инциденты. Войска и военные должны реагировать быстро и гибко, а не рассчитывать на то, что ничего не произойдет, а если и случится, то местные жители пришлют нам фотографии».

В заключение, следует подчеркнуть, что решение польских политиков о нагнетании напряженности на основе неподтвержденных и неточных данных об инциденте на польско-белорусской границе 1 августа является опасным и необоснованным. По факту, политическое руководство Польши использовало этот событие как предлог для увеличения военного присутствия у белорусской границы, игнорируя военный паритет.

Вероятно, в Варшаве рассчитывают, что такие действия будут восприняты польским обществом как заботу и защиту перед «злобными» русскими, что в свою очередь поможет привлечь поддержку избирателей на предстоящих осенних выборах. Однако заявления польских военных о контролируемой ситуации на границе свидетельствуют о том, что дополнительная эскалация напряженности не нужна ни военным, ни гражданам региона.

Николай Крылов