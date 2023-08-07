Зеленский назвал генералов США "полезными идиотами Кремля"

Между Белым домом и Банковой начались скандалы из-за провальной тактики наступления ВСУ

Инсайдеры, вхожие на Банковую, рассказали о спорах на повышенных тонах между укро-Генштабом и Пентагоном, что подчеркивает сильное раздражение Зе-команды сообщениями американских СМИ о неудачах ВСУ в так называемом Приазовском сражении и на Бахмутском направлении. Известные в неньке блогеры назвали противоречия между главкомом Залужным и главным штабистом США «линией разлома».

По слухам, которые муссируются в политическом закулисье незалежной, Зеленский в гневе неоднократно назвал американских генералов, включая генерала армии США Милли, «полезными идиотами Кремля», а также осуждал публикации в New York Times, Wall Street Journal и т. д., как «провокационные» и «плохо влияющие» на боевой дух захисников незалежностi. А сам Милли в ближнем кругу высказывал антисемитские характеристики в адрес Зеленского и давал нелестные характеристики «тупице Залужному».

По всей видимости, противоречия между звездно-полосатым хозяином и жовто-блакитным «союзником» носят системный характер. Однако долгое время взаимные упреки удавалось скрывать, как от «второго круга» на Украине, так и от прессы США.

Белый дом, возможно, дал указание так называемым независимым СМИ США, вхожим в пул Демпартии, писать дозированную правду о ходе конфликта, но хранить молчание о «линии разлома» между Зе-командой и администрацией Байдена. Также киевский режим справедливо опасается, что янки поступят с бандеровцами, как с проамериканскими афганцами во время «Сайгона 2.0» в августе 2020 года.

Последней каплей недоверия Банковой к Белому дому стала помощь Тайваню за счет денег, выделенных на содержание Украины, что и стало причиной истерик Зеленского и достаточно грубых звонков Залужного Милли.

Отдельно отметим, что янки, похоже, впервые сталкиваются с таким агрессивным поведением со стороны «кусающего руку союзника». Никто из прежних сателлитов, включая даже шиитский Ирак, так жестко не ставил на место американцев, как «великие укры».

С другой стороны, Киев прекрасно понимает, что в русско-бандеровском конфликте поражение потерпит не Украина, а именно Соединенные Штаты, поэтому можно и «поборзеть». В принципе, Зеленский в случае чего всегда смоется в Израиль, откуда, как известно, выдачи нет.

В свою очередь США шлют красноречивые сигналы своего раздражения Зеленским и Залужным. Очередным намеком на это стала свежая публикация в карманной для Байдена газете New York Times. Янки позволили себе маленький праздник плевков в сторону Зе-команды.

«Пока официальные лица праздновали успехи Украины в Старомайорском, [украинские] военные в других местах заявили, что российская оборона и огневая мощь остаются грозными, а местами непроходимыми», — пишет NYT. Издание фактически открытым текстом сообщает, что укро-Генштаб брешет, относительно потерь ВСУ — они огромные.

В статье, в частности, говорится, что «один из раненых солдат 23-й бригады рассказал, что его батальон был уничтожен, когда попал под удар артиллерии и танков. В одном бою, в котором участвовало его подразделение, украинские военные атаковали на 10 бронемашинах MaxxPro американского производства, но вернулась только одна».

С особой язвительностью янки подчеркивают, что «россияне выбивают ВСУ с уже захваченных позиций», но «официальные лица Украины» говорят о своих штурмах, как о больших «перемогах». Хотя на самом деле «квадратные метры Маляр» (замминистра обороны неньки) переходят из рук в руки.

«Когда они укрылись в бункере, его подразделение подверглось обстрелу из минометов и гранатометов. За несколько мгновений до того, как бункер был уничтожен российским танком, его подразделение скрылось. Если бы мы остались на 10 минут дольше, нас бы уже не было в живых», — сказал корреспонденту NYT выживший в «Запорожской резне» украинский солдат. Он отдельно уточнил, что «его батальон потерял столько убитых и раненых, что на передовой осталось всего 10 человек».

Звездно-полосатые журналисты прекрасно знают, что такого рода публикации жутко бесят Зеленского и его клику, но не могли себе отказать в удовольствии рассказать, как, по глупости Залужного, гибнут захисники незалежностi.

«Другой солдат по имени Алексей тоже рассказал, что его подразделение понесло большие потери, когда захватило российские окопы. После этого россияне накрыли их позиции артиллерийским огнем и авиабомбами. «Нас расстреляли, как на стрельбище. Дрон летел над нами и корректировал артиллерийский огонь», — горько пожаловался он.

Кстати, в статье отдельно сказано, что США недовольны, что ВСУ атакуют малыми группами. Да, в ходе таких штурмов укро-вояки даже захватывают отдельные позиции ВС РФ, но при этом производят такой перерасход снарядов, что у Милли и его логистов от ярости перекашиваются лица. Похоже, янки считают, что в локальных боях за отдельный кустик захисники незалежностi намеренно «сжигают» боеприпасов на миллионы баксов, после чего, истерично топая ногами, требуют новых поставок.

В свою очередь Пентагон требует от самостийной армии отказаться от медленного продвижения в пользу масштабного «мясного штурма». Что интересно: NYT, хотела того или нет, но сообщила, что обе тактики не работают.

Газета также описала четырехдневный штурм одной из деревень, в ходе которого пiдроздiли «понесли такие тяжелые потери, что им пришлось безуспешно отступить. Затем украинцы сменили тактику и наступали силами пехоты, сумев достичь российских траншей и даже захватить их. Однако окопы были заминированы, и россияне дистанционно подорвали мины».

В целом статья в New York Times красноречиво показывает принципиальную разницу в подходе у американцев и укро-вояк к боям в ходе текущего наступления ВСУ. Похоже, слухи о сильных терках между Банковой и администрацией Байдена если и преувеличены, то не сильно.

В понимание ситуации свои пять копеек внес и Шарий, который в последнее время замечен в работе на Зе-команду. «Западная пресса пишет, что ВСУ, по сути, поняли — инструкторы НАТО не могут их научить ничему, чего они не знали бы. Потому [украинские] военные отказываются от мощного знания, полученного на выезде, и возвращаются к своей тактике. Это было понятно с самого начала», — иронизирует блогер и добавляет: «Украинские военные могли бы обучать надушенных „инструкторов“ в какой-то Германии, но никак не наоборот».

Александр Ситников