Борьба с морскими дронами ВСУ требует поддержки авиации.

Защита российских кораблей в Черном море станет многоходовой комбинацией

[b]Попытка ВСУ атаковать военно-морскую базу Новороссийска морскими дронами ставит вопрос о предотвращении таких нападений в будущем. Как говорят в экспертной среде, обнаружение беспилотников должно происходить заранее. Для этого могут применяться как специализированные буи, так и авиация. Как создать наиболее эффективную систему постоянного контроля российской акватории и в какие сроки это можно сделать?[b]

В пятницу в ходе оперативного совещания в Сочи было решено усилить меры безопасности в акватории после атаки украинских надводных дронов в Новороссийске. Как сообщил глава города Алексей Копайгородский, на курорте увеличат количество камер видеонаблюдения, особенно на причалах.

"Благодаря возможностям интеллектуальных камер видеонаблюдения системы "Купол", интегрированных в комплекс "Безопасный город", держим на контроле ситуацию на пляжной полосе курорта. В целом в Сочи работают порядка трех тысяч камер, планируем увеличить их количество", – сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее в пятницу Минобороны сообщило о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами (БЭК). Ведомство утверждает, что оба катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", охраняющих внешний рейд базы.

Инфраструктура города не пострадала. В Минобороны также отметили, что жертв в результате инцидента нет. Впрочем, несколько российских военных Telegram-каналов опубликовали видео и фото большого десантного корабля "Оленегорский горняк", один из отсеков которого, судя по заметному крену, был затоплен. Тем не менее корабль остался на плаву и был отбуксирован в док для ремонта.

В экспертной среде высказываются различные предложения о том, как усовершенствовать систему мониторинга акватории и уничтожать БЭК до захода на цель. Военный эксперт Илья Крамник считает, что достаточно двух патрульных самолетов на базе пассажирского Ил-114, которые могут постоянно находиться в воздухе. "Ровно для этих целей сейчас берут патрульные борты на базе региональных турбопропов многие страны третьего мира, ровно за этим содержит такие самолеты береговая охрана США", – пишет Крамник в своем Telegram-канале.

О том, что именно авиация способна заранее обнаруживать безэкипажные катера, пишет отраслевой Telegram-канал "Взгляд человека в лампасах". "Над морем должны постоянно находиться самолеты-разведчики. Однако в составе морской авиации (МА) Черноморского флота фактически отсутствуют нужные для выполнения таких задач патрульные и разведывательные машины", – говорится в посте.

Как напоминает канал, в свое время в составе МА имелись тяжелые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3, которые сейчас находятся в составе ВКС. Но "при некоторых усилиях" Ту-22М3 "способны прямо сейчас" быть использованы для разведки акватории Черного моря. "Вылетая, например, из Моздока. РЛС Ту-22М3 способны обнаруживать на поверхности моря даже небольшие лодки за 250-300 км. Это зависит, конечно, от квалификации штурманов", – отмечают аналитики.

В том, что России необходимо постоянное патрулирование акватории морской авиацией, убежден и военный эксперт Максим Климов. Для этого, по его словам, подойдут противолодочные самолеты Ил-38Н и Ту-142М3. "Кроме того, хорошие РЛС и РЭР (радиоэлектронная разведка) позволят полностью устранить угрозу атак украинских безэкипажных катеров. Именно своевременное обнаружение – залог уничтожения до подхода к целям", – говорит Климов.

Еще одним вариантом – скорее, дополнительным – могут быть специальные буи, которые способны получать и передавать информацию о передвижении каких-либо объектов, будь это подлодка, торпеда или БЭК. С помощью системы буев можно обеспечить охрану всего Черноморского побережья России, включая Крым, Сочи, говорит Андрей Красноперов, майор запаса ВВС, пилот первого класса.

Что касается оснащения самолетов специализированными РЛС, способными отслеживать малоразмерные надводные суда, то их производит петербургское ЦНПО "Ленинец". "Еще похожие РЛС делает "Фазотрон-НИИР", в частности для вертолетов Ка-27М", – добавляет Климов.

Собеседник также отмечает, что буи могут плохо работать по целям, которые находятся в приповерхностном слое. "Скоростной катер быстро проскакивает зону обнаружения, поэтому система буев будет против него совершенно неэффективна. Неплохим решением будет установка специализированных РЛС на противолодочный самолет-амфибию Бе-12. Они очень хорошо работают по целям, которые находятся на поверхности и в приводном слое", – уверен эксперт.

"Однако самая лучшая система контроля – это уничтожение украинских дронов в местах их хранения или запуска. Наши Вооруженные силы отслеживают, откуда стартуют эти дроны. Затем выявляются и уничтожаются места, где их складируют", – указывает Сергей Липовой, Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России".

"В целом же контроль над Черноморской акваторией должен быть многоходовым. В данной ситуации необходимо применять не только буи и РЛС, но и различные наземные средства, которые отслеживают обстановку на воде и своевременно выявляют признаки, по которым готовится нападение на наши корабли", – подчеркнул Липовой.