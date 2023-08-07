Миномет-кочевник

Как показывает практика, в современных вооруженных конфликтах по-прежнему важную роль играет артиллерия, бог войны: пушки, гаубицы, минометы и им подобные орудия. Чтобы нанести противнику урон и в то же время избежать ответного огня, артиллеристы прибегают к разным маневрам, например тактике «кочующих» минометов. Для подобного типа боевых действий используются специальные буксируемые минометные комплексы, такие как 2С12 «Сани». Как российские военные применяют такую тактику и на что способен миномет «Сани» – в нашем материале.

Тактика «кочующих» минометов применяется для того, чтобы ввести противника в заблуждение относительно расположения чужих войск и их количества. Для этого артиллерийское подразделение или отдельное орудие используется не стационарно, в составе своих взводов, а отдельно и постоянно меняет огневые позиции. Как правило, командование заранее определяет несколько таких мест, составляет график их чередования, после чего артиллеристы приступают к выполнению задания.

При таком подходе критически важными становятся мобильность орудия и оперативность расчета, поскольку малейшее промедление грозит самыми серьезными последствиями: противник, определив, откуда велся огонь, неминуемо ответит. Получили данные для стрельбы, «отработали» – и тут же перебрались на другую позицию – таков алгоритм действий. Эту тактику наши вооруженные силы применяли еще в Сирии.

Фото: Минобороны РФ

Для ведения боевых действий в таком режиме российские военные используют в том числе буксируемый комплекс «Сани». «Сани» – это 120-мм миномет, который способен поражать позиции противника, разрушать его опорные, командно-наблюдательные пункты и уничтожать вражескую технику навесным огнем. Причем врагу не удастся укрыться даже в труднодоступных местах – в различных рельефах местности, например за холмами или в оврагах и ущельях.

Разработанный еще в 1979 году минометный комплекс до сих пор стоит на вооружении нашей армии и с успехом применяется на полях сражений. Конечно, уже в модернизированном варианте, с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Обновленную версию этого комплекса впервые можно было увидеть в 2018 году на проходящем в Подмосковье Международном военно-техническом форуме «Армия».

Комплекс «Сани» включает в себя 120-мм миномет с индексом 2Б11, колесный ход 2Л81 и транспортную машину, в роли которой выступает мощный грузовой «Урал», способный передвигаться без дозаправки на расстояние до 1000 км, хотя орудие может перевозиться и многоцелевым транспортером-тягачом.

Сам миномет весит чуть более 200 кг, еще 115 кг дает колесный ход. Чтобы расчет, состоящий из пяти человек, мог быстро развернуть такое орудие на местности, артустановка выгружается из машины по сходням с помощью лебедки на электроприводе. Перед стрельбой колесный лафет убирается, а сам миномет устанавливается на специальную плиту, которая обеспечивает круговой обстрел с различных грунтов, и опирается на двуногую сошку. На подготовку орудия к стрельбе у опытных бойцов уходит всего около 2 минут. Заряжается миномет вручную с дульной части. В нижней же части ствола закреплен боек, от удара о который и воспламеняются снаряды.

При модернизации миномета конструкторы позаботились о безопасности расчета: обновленный комплекс оснащен средством, блокирующим повторное заряжание. Дело в том, что в ходе сражения можно не уследить за не вылетевшим из ствола боеприпасом. Если вторая мина окажется в миномете, произойдет взрыв.

Фото: Минобороны РФ

Стреляет орудие боеприпасами калибра 120 мм: осколочно-фугасными, дымовыми, осветительными и зажигательными минами – на расстояние от 480 м до 7 км. После модернизации миномет получил возможность вести огонь с помощью комплекса управляемого вооружения КМ-8 «Грань». Это осколочно-фугасный выстрел с головкой самонаведения лазерного типа, который позволяет уничтожать неподвижные и движущиеся цели первым выстрелом без пристрелки. Кстати, КМ-8 «Грань» – это разработка Госкорпорации Ростех, созданная в тульском Конструкторском бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова. Боекомплект комплекса рассчитан на 56 выстрелов, а скорострельность достигает 10 выстрелов в минуту.

Миномет 2С12А «Сани», уже не раз на деле доказавший свою надежность, эффективность и простоту в использовании в современных боевых условиях, сейчас очень востребован российскими военными, и Министерство обороны РФ регулярно заказывает эти артиллерийские орудия. Ростех, выполняя требования военного руководства, увеличивает их производство: в текущем году военное ведомство получит в два раза больше этих «кочующих» минометов по сравнению с прошлым годом, а очередная партия «Саней» была отправлена в армию в июле.