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ТАСС

Sky: атаки ВСУ против российских кораблей призваны отвлечь от провала контрнаступления

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Атака украинских дронов на «Ивана Хурса» произошла на рассвете
Атака украинских дронов на «Ивана Хурса» произошла на рассвете.
Источник изображения: t.me/mod_russia

По оценке военного обозревателя телеканала Шона Белла, действия Киева на артемовском направлении, "по всей видимости, забуксовали"

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Украина интенсифицировала атаки с помощью беспилотников в отношении российских военных и гражданских кораблей с целью отвлечь внимание от провала своего контрнаступления. Такое мнение выразил военный обозреватель телеканала Sky News Шон Белл.

"Мы не видим какого-либо прогресса. Украина попадает в ловушку войны на истощение, - сказал эксперт, добавив, что украинские атаки в отношении российских кораблей похожи на "отвлекающий маневр". "Кажется, что [контрнаступление] дается достаточно тяжело Украине", - отметил он. По оценке Белла, действия Киева на артемовском направлении, "по всей видимости, забуксовали", а в северо-восточной части Донбасса российские войска сами перешли в наступление и смогли занять несколько территорий.

4 августа в Минобороны РФ сообщили, что российские корабли уничтожили два украинских безэкипажных катера, которые пытались напасть на военно-морскую базу Новороссийск. Утром 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу украинской стороной был атакован танкер "Сиг". Судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. Как ранее сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска, разлива топлива не произошло.

В пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли в ходе контрнаступления за июнь-июль свыше 43 тыс. военнослужащих. По словам Конашенкова, данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах. Он добавил, что также ВС РФ уничтожили с начала украинского контрнаступления свыше 4 900 единиц вооружения противника, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
БПЛА
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