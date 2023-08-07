"Прогресс МС-22" увел МКС от космического мусора

Как отметили в Роскосмосе, двигатели корабля проработали 196 секунд

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Двигатели российского корабля "Прогресс МС-22" помогли Международной космической станции (МКС) совершить 5 августа маневр уклонения от космического мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса в воскресенье.

"Вчера грузовой корабль "Прогресс МС-22" выполнил маневр уклонения Международной космической станции от возможного столкновения с космическим мусором", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, двигатели корабля были включены в 05:03 мск и проработали 196 секунд. Они выдали импульс величиной 0,3 м/с. "В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,5 км и составила 416,4 км", - отметили в Роскосмосе.

В прошлый раз орбита МКС была скорректирована в конце июля. Это было сделано для формирования баллистических условий перед запуском корабля "Союз МС-24" и возвращением на землю "Союза МС-23". В госкорпорации добавили, что за все время полета МКС проведено 343 коррекции высоты ее орбиты. 191 из них была проведена с помощью двигателей кораблей "Прогресс".

На МКС вахту несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.