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Военное обозрение

Американская пресса: ВС РФ используют на фронте систему РЭБ, подавляющую спутниковую навигацию

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Источник изображения: topwar.ru

Начиная с прошлого года российская армия применяет на фронте систему радиоэлектронной борьбы "Поле-21", способную подавлять всю спутниковую навигацию на площади до 150 квадратных километров.

Как сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на украинских военнослужащих, операторам беспилотников ВСУ приходится летать, используя ориентиры на местности, так как система навигации GPS не работает. Боевики утверждают, что нередко в момент, когда у беспилотника может быть цель в поле зрения, сигнал пропадает из-за глушения российскими системами РЭБ.

По словам боевиков киевского режима, российская РЭБ в Запорожской области является одной из приоритетных целей ВСУ, поскольку препятствует ударам при помощи высокоточных боеприпасов, в том числе сбивает с пути ракеты американской РСЗО HIMARS.

Издание утверждает, что украинская разведка пытается определить местоположение установок РЭБ, после чего посылает на нее беспилотник. Если БПЛА удается поразить антенну и временно заглушить РЭБ, затем по координатам, где находится установка, наносится удар HIMARS.

Также утверждается, что значительную часть своих радиоэлектронных средств подавления российское командование сосредоточило на южном участке фронта.

Ранее сообщалось, что украинские боевики утверждают, что российская армия использует технологии, позволяющие глушить сигнал американского спутникового интернета Starlink. По словам военнослужащих ВСУ, отсутствие на фронте Starlink приводит к тому, что украинские подразделения "слепнут и глохнут".

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