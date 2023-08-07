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ТАСС

Эксперт считает бессмысленным наступление ВСУ из-за возможных контратак резервов ВС РФ

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Источник изображения: Александр Река/ ТАСС

По словам профессора Массачусетского технологического института Барри Позена, Вооруженные силы России стали действовать "более эффективно" по сравнению с состоянием на момент начала конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженным силам Украины (ВСУ) нет смысла продолжать наступление, поскольку в случае даже гипотетического прорыва российской линии обороны они могут столкнуться с контратакой резервов Вооруженных сил (ВС) РФ. Такую оценку привел профессор Массачусетского технологического института Барри Позен.

"Вероятно, Украине нет смысла продолжать текущие усилия [по контрнаступлению], потому что даже если она сможет далеко продвинуться на территорию, удерживаемую РФ, она, вероятно, столкнется с сильными российскими контратаками", - отметил эксперт. При этом, по его словам, сами ВСУ к этому моменту уже будут "истощены, растянуты и рассеяны", а также будут испытывать "проблемы со снабжением" и окажутся "вне зоны досягаемости средств поддержки", таких как дроны, артиллерия и ракеты.

ВС РФ же стали действовать "более эффективно" по сравнению с состоянием на момент начала конфликта, "вспомнив старые методички" и "внедрив новые технологии", утверждал эксперт. Вполне вероятно, что резервы ВС РФ просто-напросто "ждут своего часа", отметил он.

О контрнаступлении ВСУ

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 23 июля на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге он заявил о провале контрнаступления Киева.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу CNN признал, что контрнаступление отстает от графика, мотивировав это нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Представитель воздушных сил Юрий Игнат отмечал превосходство российских войск в радиоэлектронной борьбе, считая это одной из причин, по которой буксует контрнаступление. 

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