Ким Чен Ын проинспектировал ряд оборонных предприятий КНДР

Гонконг. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын с 3 по 5 августа совершил инспекцию оборонных предприятий страны, в том числе производящих боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын во время поездки на завод, производящий снаряды сверхбольшого калибра для РСЗО, лично ознакомился в деталях с проведенной недавно на заводе модернизацией технологий и сборочных линий, а также с нынешним процессом производства", - передает агентство.

Кроме того, лидер побывал на предприятии, где собирают двигатели для крылатых ракет и беспилотников, и призвал улучшать технические характеристики этой продукции и увеличивать ее выпуск. Также Ким Чен Ын посетил производство стрелкового оружия и заявил, что модернизация такого типа вооружений на данный момент является важнейшей задачей.

В свою очередь агентство "Рёнхап" напоминает, что поездка Ким Чен Ына состоялась спустя неделю после военного парада в Пхеньяне в честь 70-летия окончания Корейской войны, на котором публике показали межконтинентальные баллистические ракеты и беспилотники.