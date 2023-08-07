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Военное обозрение

Президент Турции обещает укрепить армию после новых перестановок в рядах высших офицеров

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сопровождении министров и высших генералов в Президентском комплексе в Анкаре открыл новое ежегодное собрание Высшего военного совета. Совет принял решение о новых назначениях, а также об увольнениях в турецких вооруженных силах. Кроме этого, в рамках заседания должен был быть обсужден срок пребывания в должности нынешнего командующего турецкой армии.

Заседание совета, проводимое ежегодно в августе, всегда проходит за закрытыми дверями. Месяц август турки выбрали для ежегодных совещаний, связывая его с историческими победами своей армии. Генерал Метин Гюрак сменил начальника Генерального штаба Мусу Авсевера, который был назначен на этот пост после того, как его предшественник Яшар Гюлер получил пост министра национальной обороны в кабинете министров после победы Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая.

В заявлении после встречи совет сообщил, что 32 генерала и адмирала получили повышение, а 63 полковника получили звание генерала или адмирала. Генерал Сельджук Байрактароглу, второй генеральный начальник штаба, был назначен новым командующим Сухопутными войсками. Генерал Зия Джемаль Кадиоглу был назначен новым командующим ВВС.

Метин Гюрак, который был одной из ключевых фигур сопротивления попытке государственного переворота 2016 года, был назначен на пост командующего Второй армией в 2020 году. Его усилия ограничили передвижение путчистов в Анкаре, но позже он также был похищен путчистскими офицерами. Через несколько часов он был освобожден с военной базы Акынджи, контролируемой мятежниками, после подавления попытки государственного переворота.

По традиции участники сначала посетили Аныткабир, мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики и ее первого главнокомандующего. В мемориальной книге Мавзолея Эрдоган сказал, что Турция по-прежнему остается центром притяжения, несмотря на конфликты и напряженность в ее регионе.

Помимо Эрдогана, Авсевера и командующих сухопутными, воздушными и военно-морскими силами, на встрече присутствовали вице-президент Джевдет Йылмаз, министр обороны Яшар Гюлер, министр юстиции Йылмаз Тунч, министр внутренних дел Али Ерликая, министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек и министр образования Юсуф Текин.

Эрдоган:

Турецкая армия будет значительно укреплена. Это наш принцип.
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Страны
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
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