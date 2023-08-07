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Интерфакс-АВН

Rocket Lab вновь отменила запуск ракеты Electron

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Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab. Корпус ракеты черный из-за использования композита на основе углеродных нитей. Фото: Rocket Lab
Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab. Корпус ракеты черный из-за использования композита на основе углеродных нитей. Фото: Rocket Lab.
Источник изображения: naked-science.ru

Вашингтон. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Новая попытка запуска американской ракеты Electron из Новой Зеландии со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Acadia компании Capella Space, планировавшаяся в воскресенье, отменена по техническим причинам, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Запуск был отменен за 30 минут до старта из-за "показания датчиков" ракеты-носителя.

Это уже третья отмена запуска ракеты за неделю. 30 июля запуск был отменен за секунды до старта из-за технических неполадок на ракете-носителе. 4 августа он был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

В рамках миссии We Love the Nightlife запуск ракеты легкого класса Electron планируется осуществить со стартового комплекса, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии. Масса космического аппарата составляет 160 кг.

Спутник с радаром с синтезированной апертурой (SAR), который должен быть выведен на орбиту высотой 640 км, обеспечит высокое разрешение снимков до 0,3 метра и максимальную скорость доставки заказа для госучреждений и частных клиентов.

Компания Capella Space планирует, что создаваемая группировка из 36 спутников позволит получать изображение любой части планеты с интервалом не более одного часа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
США
Компании
Rocket Lab
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