Первый вице-премьер Белоусов отметил необходимость своевременного утверждения нацпроекта по беспилотным авиационным системам

Новосибирск. 6 августа. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассчитывает, что национальный проект по беспилотной авиации будет утвержден в соответствии запланированными сроками.

"Мы структурировали сейчас все проекты, в соответствии с поручением президента до 1 сентября правительство должно этот национальный проект утвердить, это тоже такая процедура достаточно сложная, но, тем не менее, надеюсь мы ее пройдем вовремя", - сказал он ходе проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2023" в Новосибирске в воскресенье.

Он уточнил, что национальный проект включает пять направлений: консолидация спроса, производство, регуляторика, подготовка кадров, сертификация, подготовка кадров и перспективные исследования.

"Прекрасно понимаю, что производителю нужно создать гарантированный спрос, и основа этого спроса - государственный гражданский заказ, прежде всего, со стороны федеральных органов исполнительной власти и компаний с государственным участием, которые так или иначе подчиняются, подведомственны этим органам, второе - со стороны субъектов Российской Федерации", - сказал Белоусов.

Эта часть спроса будет формировать по принципу "одного окна". "Консолидатором этого спроса будет ГТЛК, мы будем работать в одно окно, уже ГТЛК будет работать с производителями, формировать линейки и так далее, работать с операторами, предоставляющими услуги", - сказал первый вице-премьер. Другая часть спроса будет формироваться за счет регуляторных изменений, в частности, вслед за сельским хозяйствам, где с осени планируется разрешить авиаобработку полей с помощью дронов, будут разработаны нормы для применения беспилотников при мониторинге лесов, в том числе для обнаружения очагов возгораний, и для нужд Росреестра.

"Очень рассчитываю на то, что мы до конца этого года все эти работы завершим", - сказал он. Что касается производства, отметил Белоусов, этот федпроект связан как с головными производителями, кооперацией и технологиями. "У нас где-то порядка 70 производителей, из них около 20 крупных. (...) Напомню, что мы должны уже в следующем году, Минпромторг меня поправит, выйти на цифру порядка 18 тыс. крупных и средних беспилотников, это без учета беспилотников весом менее 1 кг, которых будет десятки тысяч", - сказал он.

Технологическая карта сформированная в рамках федерального проекта, позволит отработать "закрытие тех брешей, которые у нас сегодня существуют на сегодня, чтобы нам обеспечить целостность отрасли и возможность наращивать производства", отметил он.