Войти
Интерфакс-АВН

Первый вице-премьер Белоусов отметил необходимость своевременного утверждения нацпроекта по беспилотным авиационным системам

466
0
0
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов.
Источник изображения: rostec.ru

Новосибирск. 6 августа. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассчитывает, что национальный проект по беспилотной авиации будет утвержден в соответствии запланированными сроками.

"Мы структурировали сейчас все проекты, в соответствии с поручением президента до 1 сентября правительство должно этот национальный проект утвердить, это тоже такая процедура достаточно сложная, но, тем не менее, надеюсь мы ее пройдем вовремя", - сказал он ходе проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2023" в Новосибирске в воскресенье.

Он уточнил, что национальный проект включает пять направлений: консолидация спроса, производство, регуляторика, подготовка кадров, сертификация, подготовка кадров и перспективные исследования.

"Прекрасно понимаю, что производителю нужно создать гарантированный спрос, и основа этого спроса - государственный гражданский заказ, прежде всего, со стороны федеральных органов исполнительной власти и компаний с государственным участием, которые так или иначе подчиняются, подведомственны этим органам, второе - со стороны субъектов Российской Федерации", - сказал Белоусов.

Эта часть спроса будет формировать по принципу "одного окна". "Консолидатором этого спроса будет ГТЛК, мы будем работать в одно окно, уже ГТЛК будет работать с производителями, формировать линейки и так далее, работать с операторами, предоставляющими услуги", - сказал первый вице-премьер. Другая часть спроса будет формироваться за счет регуляторных изменений, в частности, вслед за сельским хозяйствам, где с осени планируется разрешить авиаобработку полей с помощью дронов, будут разработаны нормы для применения беспилотников при мониторинге лесов, в том числе для обнаружения очагов возгораний, и для нужд Росреестра.

"Очень рассчитываю на то, что мы до конца этого года все эти работы завершим", - сказал он. Что касается производства, отметил Белоусов, этот федпроект связан как с головными производителями, кооперацией и технологиями. "У нас где-то порядка 70 производителей, из них около 20 крупных. (...) Напомню, что мы должны уже в следующем году, Минпромторг меня поправит, выйти на цифру порядка 18 тыс. крупных и средних беспилотников, это без учета беспилотников весом менее 1 кг, которых будет десятки тысяч", - сказал он.

Технологическая карта сформированная в рамках федерального проекта, позволит отработать "закрытие тех брешей, которые у нас сегодня существуют на сегодня, чтобы нам обеспечить целостность отрасли и возможность наращивать производства", отметил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.01.2023
Вывод войск, возвращение территорий. В США назвали условия для смягчения санкций
23.03.2020
Рынок с ароматом ГОЗ
13.11.2019
Кому отойдет "Мотор Сич": Вашингтон разложил "российско-китайский пасьянс"
17.10.2018
Михаил Гордин: появление гиперзвуковых лайнеров возможно к 50-м годам
17.09.2014
Санкции мимо цели
14.05.2014
Нам сверху видно все
28.06.2013
ГК Ростех и РКСС продемонстрировали инновационную систему безопасности энергообъектов ОАО «Россети»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 14:37
  • 54047
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.08 13:25
  • 1
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
  • 07.08 12:41
  • 1
Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС
  • 07.08 12:25
  • 1
Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ
  • 07.08 12:08
  • 2605
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 12:05
  • 1
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
  • 07.08 11:55
  • 2
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 07.08 10:51
  • 1
Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
  • 07.08 10:45
  • 1
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
  • 07.08 09:16
  • 1
Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM
  • 07.08 08:42
  • 2
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 07.08 07:42
  • 5
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 06.08 23:26
  • 239
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 12:28
  • 30
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 05.08 13:36
  • 8
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России