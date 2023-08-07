Проект возобновления производства летающей лодки Catalina

Небольшая американская компания Catalina Aircraft из Флориды 25 июля 2023 года объявила о проекте возобновления производства знаменитой летающей лодки 1930-1940-х годов Consolidated PBY Catalina в обновленном виде под названием Next Generation Amphibious Aircraft (NGAA) Catalina II. Обновленный самолет-амфибия Catalina II должен оснащаться турбовинтовыми двигателями, улучшенной механизацией крыла и современной авионикой и предлагается как для гражданского, так и военного применения.

Концептуальный облик военного варианта турбовинтового самолета-амфибии Next Generation Amphibious Aircraft (NGAA) Catalina II американской компании Catalina Aircraft (с) Catalina Aircraft

Проект основывается на том, что после войны оригинальная PBY Catalina в демилитаризованном транспортном и пассажирском варианте (Model 28-5ACF) получила американский гражданский сертификат типа FAA в связи с использованием этих самолетов французской авиакомпанией Air France. Сейчас компания Catalina Aircraft является законным держателем сертификата типа (последний раз подтвержденного FAA в 2009 году) и лицензионных прав на самолет, неоднократно менявших владельца в послевоенные десятилетия. Соответственно, по мнению Catalina Aircraft, обновленный Catalina II потребует не новой сертификации, а только дополнений к наличному сертификату типа. При этом действующий сертификат типа дает право осуществлять пассажирские перевозки, чего нет больше ни у одного гидросамолета, представленного на рынке в мире.

Летающая лодка Catalina была разработана американской авиастроительной компанией Consolidated Aircraft Corporation (как Model 28) изначально на конкурс для авиации ВМС США по заданию 1932 года и совершила первый полет в марте 1935 года. Серийное производство самолета велось в США различными производителями с 1936 по 1945 годы. Всего, по наиболее точным данным, был построен 4051 самолет, из которых 742 были изготовлены по лицензии в Канаде (самолеты канадского производства известны под общим названием Canso) и 27 самолетов в СССР (ГСТ). Вооруженными силами США Catalina эксплуатировалась до 1957 года. В послевоенное время самолеты Catalina эксплуатировались как военные и гражданские в 41 стране, и в гражданском варианте летали у 83 операторов.

Компания Catalina Aircraft была создана в 2009 году и первоначально занималась восстановлением и поддержанием летной годности и ремонтом остающихся в мире и в США в эксплуатации оригинальных летающх лодок PBY Catalina. Сообщается, что на середину 2023 года в мире оставалось от 14 до 17 летных самолетов Catalina и Canso, еще не менее семи находятся в процессе восстановления до летного состояния. а десятки самолетов находятся на хранении или выставлены в музеях. Catalina Aircraft за время своей деятельности воостановила до летного состояния три самолета.

Теперь Catalina Aircraft заявляет, что планируемые к выпуску самолеты NGAA Catalina II должны быть машинами полностью новой постройки и только первый опытный образец будет изготовлен на основе старого планера, с началом летных испытаний в 2025 году. Затем компания намерена построить для расширенной программы испытаний шесть предсерийных самолетов - по три военного и гражданского варианта. Поставки серийных самолетов новой постройки обещаются с 2029 года. Компания заявляет, что уже имеет стартового заказчика, который может быть публично объявлен в конце 2023 года. Catalina Aircraft заявила, что рассматривает для организации серийного производства самолетов несколько площадок в США и одну за рубежом (видимо, в Канаде).

Согласно представленным разработчиком данным, самолет Catalina II должен быть полной амфибией с убираемыми шасси, которые, однако, могут быть легко демонтированы для снижения веса. На законцовках крыла будут установлены убирающиеся поплавки.

Основным изменением должна стать замена двух поршневых двигателей на новые турбовинтовые с пятилопастными винтами. Тип нового двигателя не сообщается, но, по ряду сообщений СМИ, вероятно ими планируются новые General Electric Catalyst, которые в разных модификациях должны иметь взлетную мощность от 1300 до 1600 л.с. Предполагается, что военный вариант самолета будет оснащен более мощной модификацией.

Заявлено, что гражданский вариант Catalina II будет иметь максимальный взетный вес 32 тысячи фунтов (14515 кг, другие источники приводят 16 тысяч кг) и способна первозить 12 тысяч фунтов (5444 кг) груза или 34 пассажира. Крейсерская скорость должна составить 213 миль в час (343 км/ч), а дальность полета - более 1750 миль (2816 км).

Военный вариант должен иметь максимальный взетный вес 40 тысяч фунтов (18144 кг, другие источники приводят до 20 тысяч кг), полезную нагрузку до 16 тысяч фунтов (7257 кг), крейсерская скорость должна составить 230 миль в час (370 км/ч), а продолжительность полета - до 19 часов при максимальном запасе топлива до 2710 галлонов (10258 литров). Для улучшения мореходности военный вариант предполагается оснастить модифицированным крылом с усиленной механизацией, которое обеспечит низкую скорость сваливания (71 милю в час - 114 км/ч) и взлет на волнении до 3 баллов (с высотой волн от 0,5 до 1,25 м). Под каждым крылом могут быть размещены держатели для вооружения общим весом 2500 фунтов (1133 кг). На основе военного варианта предлагается создать также противопожарный вариант. Компания заявляет также о возможности создания беспилотного варианта самолета.

Концептуальный облик турбовинтового самолета-амфибии Next Generation Amphibious Aircraft (NGAA) Catalina II в противожарном (вверху) и военном вариантах (с) Catalina Aircraft

(с) Catalina Aircraft