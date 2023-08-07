Белоусов заявил о готовности России к старту отрасли беспилотных авиационных систем

Первый вице-премьер РФ уточнил, что есть отечественные производители двигателей, которые пользуются спросом и у зарубежных партнеров

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Россия готова к старту новой отрасли по созданию беспилотных авиационных систем. Таким мнением поделился первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на интенсиве "Архипелаг-2023" в Новосибирске.

"Архипелаг" показал, что мы готовы к старту новой отрасли. У нас есть далеко не все, но мы можем сделать все на уровне образцов, на уровне прототипов, демонстраторов, у нас практически вся линейка, может быть, за исключением отдельных компонентов. А уже если говорить про линейку самих беспилотных авиационных систем, то она практически полная", - сказал он.

Белоусов подчеркнул, что отечественные образцы беспилотников находятся на уровне мировых, а некоторые и выше мирового уровня. "Я обнаружил, что, оказывается, у нас есть производители двигателей, которые пользуются спросом и у зарубежных партнеров", - пояснил вице-премьер, добавив, что, несмотря на это, работа в отрасли БАС предстоит очень большая.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к 1 сентября утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиасистем на период до 2030 года. В конце июня правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035-го. Наибольший потенциал для применения беспилотников - в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании геопространственных баз данных, доставке грузов в труднодоступные районы.