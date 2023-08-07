Тайвань обвинил КНР в попытке вербовать военных для шпионажа

В Тайване узнали о попытках спецслужб Китая вербовать местных военных для шпионажа. Об этом сообщает издание Taipei Times.

Согласно имеющейся информации, некий сотрудник разведки КНР искал в ломбардах военнослужащих, находящихся в тяжелом финансовом положении. При этом не уточняется, был ли предполагаемый агент задержан.

Издание добавило, что в Тайване государственная измена путем передачи конфиденциальной информации Китаю со стороны граждан, находящихся на действительной военной службе, карается тюремным заключением на срок до 10 лет.

Ранее, 5 июля, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что ситуация вокруг Тайваня будет ухудшаться, причиной тому становятся действия США. По словам Кашина, конфликт не предопределен, но есть существенная вероятность его начала между 2024–2027 годами.

Эскалация между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает визиты официальных лиц других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.