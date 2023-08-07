Сбитым летчикам: как поставка Киеву F-16 изменит поле боя

И на что способны эти машины в руках украинских пилотов

Поставки Украине американских истребителей F-16 Fighting Falcon обсуждаются уже несколько месяцев. Казалось бы, и решение принято, и все споры завершились, но так и нет ясности ни по срокам отправки машин Киеву, ни по обучению пилотов. В том, на что способны эти истребители в условиях специальной военной операции и что им могут противопоставить ВКС России, вместе с военным экспертом, основателем портала Military Russia Дмитрием Корневым разбирались «Известия».

F-16 Fighting Falcon

Какими возможностями обладает самолет и в чем его основные особенности сегодня? F-16 Fighting Falcon создан и выпускается американской компанией General Dynamics. Это легкий сверхзвуковой однодвигательный истребитель. Первый полет совершил в 1974 году. В 1978 году начал поступать в ВВС США и далее в течение 20 лет стал одним из самых популярных сверхзвуковых истребителей в мире. Всего к 2018 году было выпущено более 4600 экземпляров, которые состоят на вооружении ВВС десятков стран мира. На экспорт производство F-16 в США продолжается и сегодня. Самолеты поставляются нескольким новым потребителям — Бахрейну, Словакии, Болгарии.

Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Taylor Solberg Источник изображения: iz.ru

Самолет относится к четвертому поколению реактивных истребителей, а это значит, что он ранжируется в одном поколении с такими самолетами, как советские МиГ-29 и Су-27. Фактически с ним близок по возможностям советский же истребитель МиГ-23МЛД, с которым он встречался в воздушных боях над Ливаном. Самолет отличает относительная неприхотливость в эксплуатации, простота и надежность. F-16 принял участие во множестве конфликтов, начиная с арабо-израильских войн и кончая операциями межнациональных сил в Ираке.

F-16 оказался достаточно эффективным самолетом воздушного боя. Под флагом ВВС США самолет одержал восемь воздушных побед в Ираке и на Балканах. Под израильским знаменем за F-16 числится около 40 побед над сирийскими истребителями. Не зафиксировано ни одного поражения в воздушном бою. Но F-16 неоднократно сбивался зенитными ракетными комплексами, в том числе советскими С-125 и другими. Плюс надо добавить то, что в воздушных столкновениях между самолетами Греции и Турции было потеряно от четырех до шести F-16.

Применение F-16 ВСУ

И вот эти достаточно эффективные самолеты может получить ВСУ. Как они будут использованы с учетом того, что это совершенно новая авиационная техника для Украины? Никогда раньше западные самолеты там не эксплуатировались.

Фото: Global Look Press/Michael Steinebach Источник изображения: iz.ru

Во-первых, F-16 могут использоваться ВСУ относительно безопасно в качестве летающих стартовых платформ ракет «воздух – земля». Например, тех же Storm Shadow. Стандартный режим такого полета — взлет, выдвижение в указанную точку координат в украинском воздушном пространстве, пуск ракеты, возвращение на аэродром и посадка. Несложная миссия. Всё время — в зоне действия собственной противовоздушной обороны. Никаких русских самолетов и угрозы воздушного боя. Требования к подготовке пилотов для таких миссий могут быть снижены.

Во-вторых, самолеты могут применяться для выполнения функций перехватчиков противовоздушной обороны. То есть для борьбы с летящими в воздушном пространстве Украины дронами, «геранями» и крылатыми ракетами. Это тоже относительно нерискованный и не очень сложный тип миссий. Самолеты оснащаются ракетами «воздух – воздух» малой и средней дальности и работают либо самостоятельно, ведя поиск и уничтожение прямолинейно летящих воздушных целей, либо по указанию наземной системы ПВО. Относительно безопасно и также в принципе несложно.

В-третьих, возможно почти полноценное использование F-16 для борьбы с российской ударной авиацией над полем боя. На самом деле этот вид боевого применения прямо сейчас мог бы быть наиболее востребованным ВСУ, но он требует уже пилотов более высокой квалификации, которые могут не только выполнять миссии, близкие к тренировочным, но и готовы к маневренному современному воздушному бою с противником, который точно будет давать отпор. Фронтовая авиация — это ударные вертолеты и бомбардировщики, которые отличаются от истребителей по своим пилотажным возможностям. В общем, уже требуется подготовка уровня выше среднего. Здесь есть риск ответных ракетных атак.

Фото: Global Look Press/Harald Tittel Источник изображения: iz.ru

Наконец, в-четвертых, это может быть полноценное участие в воздушных боях над линией соприкосновения и за ее пределами. Скорее всего, третий вариант применения F-16 моментально будет переходить в этот самый сложный. Тут на сцену должны выйти российские многоцелевые истребители типа Су-30 и Су-35С. Они значительно превосходят F-16 по своими летным и боевым характеристикам. При прочих равных счет в пользу наших «Су» должен быть открыт при первых же столкновениях. К тому же наши самолеты по дальним целеуказаниям могут применять сверхдальние ракеты воздушного боя типа Р-37М с радиусом действия более 300 км. Фактически такими ракетами могут нарушаться условно «тренировочные» миссии F-16 первого и второго типов. Ну а в ближнем воздушном бою F-16 будет, вероятно, достойным противником, но силы тут явно неравные — сверхманевренные Су-35С его на голову превосходят.

Подготовка пилотов

В данный момент ВСУ располагают летчиками разных квалификаций — от пилотов с хорошим уровнем до начинающих с базовой подготовкой и только в гражданской авиации. Сроки обучения таких пилотов для освоения самолетов нового типа (F-16) могут быть разными. Для летчика-аса будет, вероятно, достаточно четырех месяцев — такую оценку дают американские специалисты. Для пилотов средней квалификации и без опыта полетов на боевых машинах, скорее всего, потребуется курс подготовки в восемь месяцев или даже больше.

Фото: commons.wikimedia.org/Master Sgt. Benjamin Bloker Источник изображения: iz.ru

В ходе СВО часть самолетов ВСУ была уничтожена на земле. Часть сбитых летчиков смогла катапультироваться. Это позволяет сделать вывод, что у ВСУ может быть некоторый свободный ресурс квалифицированных пилотов, у которых нет самолетов. И они могут пройти краткий курс подготовки. Но сколько таких пилотов, неизвестно.

Почему тянут

Сегодня ясно, что самолеты F-16 будут поставлены не раньше I квартала 2024 года. И наблюдателей не покидает ощущение, что если будет возможность у Запада сдвинуть срок отправки самолетов дальше вправо, то они это сделают. То же самое происходит прямо сейчас с началом обучения пилотов для этих F-16. Почему?

Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. Daniel Asselta Источник изображения: iz.ru

Одной из основных причин может стать нежелание коллективного Запада эскалировать конфликт и скрытые надежды на перевод боевых столкновений в фазу прекращения огня и каких-то договоренностей. Потому что появление над полем боя нового фактора — самолетов F-16 — точно выведет противостояние на новый виток и еще больше вовлечет Запад в конфликт. Но там этого, видимо, не хотят или как минимум боятся. Плюс хотят оценить и потенциал ВСУ — а есть ли смысл им помогать столь дорогими системами вооружения, как самолеты? Не будет ли это пустой тратой сил и средств? Очень не хочется Западу рисковать и терять имидж «непобедимого» F-16. А после столкновения с нашими самолетами этот имидж наверняка изменится.

Дмитрий Корнев