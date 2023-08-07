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ТАСС

Подоляк заявил о существенном дефиците оружия у ВСУ

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Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Источник изображения: AP Photo/ Nicolae Dumitrache

Советник главы офиса президента Украины также отметил, что аналогичная ситуация наблюдается с оборудованием для разминирования

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал существенным дефицит оружия у Вооруженных сил страны.

"[Оружия] не то что недостаточно, это так мягко говорите. Его <...> с точки зрения паритетности ведения боевых действий, действительно, существенный дефицит", - сказал он в эфире украинского телеканала "Дом".

Подоляк хочет получить от Запада больше ракет и крупнокалиберных боеприпасов. По его словам, также "есть определенный дефицит" оборудования для разминирования.

Он также хочет, чтобы Украина "резко нарастила возможность быстрого ремонта бронетехники". При этом Подоляк добавил, что ключевым вопросом в переговорах с западными партнерами остается передача Киеву систем противовоздушной обороны и истребителей F-16.

В субботу вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе ожидает от Запада новых решений о пакетах военной помощи Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic сообщал, что задача демилитаризации Украины фактически во многом выполнена, Киев использует все меньше собственного оружия. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
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